Modelos "curvies", ¿quimera o realidad?

María Muñoz Rivera

Aunque el concepto de la moda inclusiva resuena en la industria de la moda desde hace unos años, el debate de si las modelos "curvies" es una quimera o realidad está sobre la mesa. "El cambio es muy lento, pero significativo desde hace dos años hasta ahora", cuenta Marta Ortega, representantes de modelos.

"En los últimos años se está dando un crecimiento en el mercado de modelos 'curvies' -a partir de la talla 40- que antes no existía", comenta a EFE Marta Ortega, representante de modelos en la agencia Mad Models, una de las más reputadas en España y de las pioneras en apostar por este perfil de modelos, ahora en auge.

Tras negar salirse de los cánones normativos, Victorias Secret finalmente amplió su abanico de tallas hasta una doble XL. El consejo de moda británico nominaba a Paloma Elsesser entre las candidatas a mejor modelo junto a nombres como el de Lila Moss, -hija de Kate Moss- mientras Rihanna apuesta por modelos "curvies" en su firma de lencería.

España, a la cola de países como Alemania y Países Bajos, "donde este perfil se trabaja desde mucho ante", según Ortega, otorgaba por primera vez el galardón a mejor modelo de la MBFW Madrid a la modelo de la talla 46 Lorena Durán, mientras que Gran Canaria Moda Cálida subía por primera vez a la pasarela este perfil hace menos de un mes.

"Antes este mercado solo existía para gente más mayor en líneas de señora, mientras que ahora tanto las 'curvies' como las modelos de talla grande llegan a Zara o Mango", explica la representante de modelos".

El modelo de tallas grandes Cristian Vargas, deportista que se lesionó, ahora sigue entrenando su cuerpo, pero para no perder los kilos que gano.

Para Vargas este fenómeno no es aún "una moda establecida sino una tendencia", y señala, no obstante, la importancia de que las firmas "se esfuercen en representar a toda la población", dice el modelo, de 120 kilos y uno noventa y cinco de estatura.

La modelo de tallas grandes Marina Llorca considera que aún queda mucho camino por recorrer: "Mi terreno, el de las redes sociales, es más nuevo, pero cuesta mucho acceder a las mismas campañas que alguien de una talla 36".

"En muchas ocasiones hay firmas que me escriben para proponerme campañas, pero tengo que decir que no porque no entro en su ropa", argumenta Llorca, quien habla de que quizás, el problema es "la falta de referentes".

El sistema es según la modelo "la pescadilla que se muerde la cola", y es que "si no se fabrica ropa para todos, no pueden hacerse campañas que la publiciten".