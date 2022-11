Michel Ocelot: “Gracias a ‘Kirikú’ creo no he desperdiciado mi vida"

El gran maestro de la animación europea, el francés Michel Ocelot, ha asegurado este martes que haber creado personajes como 'Kirikú' en 1998 es algo que le hace creer que no ha "desperdiciado" su vida, al ser un trabajo que han seguido millones de personas en todo el mundo.

Durante un encuentro con el público en el Festival de Cine de Sevilla, junto a Charo Ramos y la productora y cineasta gallega Chelo Loureiro, Ocelot ha dicho que le emociona saber "que muchos niños han crecido con Kirikú", ya que "muchas personas me paran cuando me ven en algún lugar para darme las gracias -ha destacado-".

"Es bonito también pensar que tal vez haya despertado algunas vocaciones, eso es lo que me llena y me emociona", ha dicho, para añadir, que el hecho de que le den un premio por su carrera no le gusta, en referencia al que recibió en Annecy, el festival de animación más importante del mundo, porque "parece que te están diciendo que aquí acabas, y no, no, ni mucho menos, yo no he acabado, ha subrayado.

El creador de obras emblemáticas presenta ahora 'Le pharaon, le sauvage et la princesse', que se estrena este 8 de noviembre en el marco del festival, un trabajo especialmente valioso por su vocación de síntesis poética, vitalista y luminosa de toda su obra, tanto formal como temáticamente.

Están ambientadas en tres épocas: el antiguo Egipto (para cuya recreación se basa la ley de la frontalidad tan característica de los jeroglíficos y las pinturas de aquella civilización); la Edad Media (que plasma con una estética que remite al viejo y encantador teatro de sombras) y la exotizada Turquía del siglo XVIII (para la cual adopta el 3D y técnicas más contemporáneas).

En la presentación de Ocelot, Loureiro ha recordado que las obras de animación pueden ir destinadas a cualquier tipo de público, y se puede contar cualquier historia, porque se trata de una técnica, no de un género ni un tipo de narración infantil por defecto. EFE

