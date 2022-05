Meritxell Puig, directora Comic Barcelona:"Hay muchas ganas y muchos nervios"

"Nervios e ilusión" es la combinación de sentimientos que han marcado las últimas semanas de Meritxell Puig, directora de Comic Barcelona, ante la inauguración este viernes de la 40ª edición de la principal cita del sector, que será, por fin, presencial tras dos años de descafeinadas versiones digitales.

Las cifras de autores (un centenar) y de expositores (cerca de doscientos) presentes en el certamen reflejan casi una plena "normalidad" en esta edición de número redondo en la que FICOMIC, entidad organizadora y que también preside Puig, ha echado el resto con el objeto de recuperar la masiva afluencia prepandémica, en la que se alcanzaron los 118.000 visitantes, en 2019.

"Nos enfrentamos a esta edición con mucha ilusión, muchas ganas y muchos nervios. Ha sido un proceso muy intenso, muy intensivo, de mucho trabajo, pero tenemos enormes ganas de abrir después de tres años y dos ediciones sin poder celebrarse", explica la directora en una entrevista con EFE.

Puig asegura que los profesionales del sector están deseosos de poder retomar el contacto con los aficionados, como demuestra que este año habrá más expositores que nunca de editoriales, librerías y fanzines, y presencia de autores, especialmente nacionales, "contentos todos de volvernos a convertir en esa plataforma de divulgación del cómic", remarca.

A la directora del certamen se le pone "la piel de gallina" al recordar lo duros que han sido los dos últimos años, el tener que manejarse con ingresos muy limitados -"sí tuvimos que pedir créditos, sí tenemos deudas", reconoce- pero sin que por ello hayan dejado de realizar actividades de promoción del cómic, aunque fuera virtualmente.

"Para el equipo ha sido muy duro, muy difícil, pero estamos contentos de haber sobrevivido y estar aquí pudiéndolo contar e inaugurar esta 40 edición", desvela la responsable de FICOMIC, entidad que también se encarga de la organización del exitoso Manga Barcelona, que sí pudo celebrarse presencialmente en otoño de 2021, aunque con limitaciones por la "desescalada" de la pandemia.

A pesar de que en Comic Barcelona habrá libertad de movimiento y no será obligatorio el uso de la mascarilla en interiores, la directora aboga por, en la medida de lo posible, mantener ciertas distancias y llevar el tapabocas encima "por si acaso, en algún momento, resulta apropiado llevarla" por la acumulación de público.

Puig insiste, no obstante, en que las instalaciones de Fira Barcelona ofrecen una constante renovación del aire.

Tras las versiones "online" de 2020 y 2021, los organizadores se han fijado poder celebrar en 2022 por todo lo alto "como la gran fiesta del cómic español, de los autores y las autoras, disfrutar de la presencialidad, hablando de los cuarenta años de historia del salón, pero sobre todo de lo que ha pasado en el sector del cómic en estas cuatro últimas décadas".

La edición virtual del 2021 no evitó que se produjera una fuerte polémica por la concesión del Gran Premio que otorga el salón al editor y divulgador Antonio Martín, decisión que generó un importante malestar entre muchos autores que consideraron que no era el perfil adecuado para el galardón al no ser creador, y haber censurado además, las viñetas de un dibujante cuando estuvo al frente de una editorial.

Esa crisis, reflejada en un manifiesto firmado por muchos profesionales airados, obligó a cambiar las bases de los premios, y a abrir una vía de diálogo para apaciguar ánimos y que las aguas volvieran a su cauce, aunque todavía haya autores dolidos por lo ocurrido, mientras que otros que lo rubricaron se han mostrado al parecer satisfechos por los cambios y el "mea culpa" entonado por la entidad.

"Entendemos muy bien el enfado y lo estamos intentando remediar. Hemos mantenido la calma y aquí estamos, abiertos a seguir escuchando, a seguir trabajando para mejorar y construir, no creo en la crítica destructiva pero para la constructiva siempre estaremos abiertos, a seguir hablando y evolucionando", ha insistido Puig, que ha defendido el trabajo que realiza FICOMIC, "que tiene un equipo muy pequeñito pero que quiere muchísimo a este medio".

Ante la proliferación de nuevas citas del sector del cómic por toda España que van cogiendo entidad por número de expositores y visitantes, Puig no siente que Comic Barcelona se tenga que ver amenazado.

"Cuanta más diversidad haya, mejor es. Que haya más eventos de promoción en el resto de España es muy positivo porque seguimos hablando de cómic y seguimos haciendo divulgación de este medio tan maravilloso", afirma la directora del certamen que se celebrará desde mañana viernes 6 hasta el domingo 8 de mayo.

Comic Barcelona abrirá mañana hasta el domingo en Fira Montjuic con una programación bien repleta: autores de renombre (Jacques Tardi, Nora Krug, Peter Bagge, Paco Roca...) y de renovadores, exposiciones (40 años de salón y de cómic en España, monográfica de Miguel Gallardo...), sesiones de firmas, charlas.

El salón ofrece además sus secciones especializadas, algunas ya existentes, las dedicadas a niños y profesionales (Comic Kid y Comic Pro) y otras novedosas: Comic Vision (dedicada a la interrelación entre cómic, cine y series) con proyección de algunos estrenos y Comic Fantasy (centrada en el mundo de la ciencia ficción y de los juegos de rol).