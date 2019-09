El Médico, el musical más esperado de Madrid inicia su segunda temporada

Este lunes se ha presentado en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, la segunda temporada del musical ‘El Médico’, cuyas funciones darán comienzo el próximo 17 de septiembre, con la incorporación de Daniel Diges como protagonista del montaje en el papel de Rob J. Cole. El actor y cantante madrileño, alternará el papel protagonista junto a Gerónimo Rauch, con quien ya compartió escenario en la producción madrileña de Los Miserables en 2010. De esta forma se cumple el deseo de los productores de juntar de nuevo a los dos actores que han dado vida en España a Jean Valjean uno de los personajes más importantes de la historia de los musicales.

Daniel Diges es uno de los actores españoles de teatro musical más reconocidos a nivel internacional. Comenzó su trayectoria en el mundo de los musicales en 2006 con el personaje de Mario en Hoy no me puedo Levantar, y ha participado en montajes como We Will Rock You, High School Musical, Mamma Mía! o La Bella y La Bestia. Tras protagonizar, como Jean Valjean, la gira por España de Los Miserables durante 2013 y 2014, en 2017 cruza el charco para protagonizar con gran éxito la gira latinoamericana de este musical que durante tres años ha pasado por escenarios de Brasil y México.

Tras su regreso a España, Diges se incorpora el elenco del musical nº1 de la crítica destacando “la ilusión y la gran responsabilidad de volver a Madrid para interpretar a uno de los protagonistas de musical más exigentes a nivel vocal y emocional”.

El musical El Médico con esta incorporación cuenta con el elenco internacional más laureado de la cartelera, puesto que Daniel Diges, se une a Gerónimo Rauch, protagonista de El fantasma de Opera y de Los Miserables en el West End londinense, y a Sofia Escobar también protagonista de El Fantasma de la Opera y de West Side Story en los escenarios de Londres.

El musical más premiado del año

Convertido en el espectáculo revelación de la temporada, ‘El Médico’ no solo ha recibido el respaldo del público, también el de la crítica que lo ha encumbrado como número uno del ranking de los espectáculos de la temporada.

La pasada semana, “El Médico” se alzaba con once premios del público BroadwayWorld, siendo el ganador absoluto de estos galardones: mejor musical, mejor actor principal Gerónimo Rauch, mejor actriz principal Sofía Escobar, mejor actor de reparto Joseán Moreno, mejor dirección José Luis Sixto y Fran Abós, mejor dirección musical, Iván Macías, mejor musical original, mejor vestuario Lorenzo Caprile, mejor sonido Olly Steel, mejor iluminación Luis Perdiguero y mejor diseño de cartel, Javier Naval.

También ha sido uno de los grandes triunfadores de la 12ª edición de los Premios del Teatro Musical (TPM) con 5 galardones. El montaje ha sido seleccionado en tres categorías de los XXII Premios Max y finalista como mejor espectáculo musical, también se alzó como ganador de El Premio MET al mejor Musical / Espectáculo de 2018.

Una historia para toda la familia

“El Médico” el musical, cuenta la aventura y el viaje de Rob J. Cole desde el enigmático Londres del siglo XI hasta la lujosa Persia para cumplir su sueño: convertirse en médico. Una experiencia que marcará su vida enfrentándose a situaciones jamás pensadas y donde descubrirá el valor de la amistad y el amor.

Basado en el bestseller de Noah Gordon, “El Médico” volverá a cobrar vida en las tablas del teatro Nuevo Apolo con 20 músicos en directo y un elenco de 41 actores encabezado por Daniel Diges y Gerónimo Rauch (Rob J. Cole), Sofía Escobar (Mary Cullen), Joseán Moreno (Barber), Alain Damas (Sha) o Ricardo Truchado (Avicena).

Ya están a la venta las entradas de la segunda temporada que comenzará el 17 de septiembre y que pueden adquirirse en la web del musical o en las taquillas del Teatro Nuevo Apolo.