Matellano recoge el ‘Spirit of the West’ del ‘Almería Western Film Festival’

El Almería Western Film Festival (AWFF) ha hecho entrega este domingo del premio Spirit of the West al director Víctor Matellano en el poblado del Oeste Fort Bravo Texas Hollywood de Tabernas (Almería).

Por sorpresa, el también director Enzo G. Castellari ha viajado desde Italia a Tabernas para participar en el homenaje debido al fuerte vínculo que se creó tras su participación como actor en el largometraje Stop Over in Hell, ha indicado la organización del AWFF en una nota.

Matellano, que ha llegado a la plaza del poblado a bordo de una diligencia, ha agradecido este reconocimiento al festival y a todos los que colaboraron en el rodaje, así como a las asociaciones de cine que promueven que la memoria de los rodajes de hace décadas siga viva y difunden las nuevas producciones que se llevan a cabo en el desierto de Tabernas.

He rodado aquí varias veces y, aparte de la cuestión cinematográfica, las personas de aquí son buena gente y siempre me he sentido muy acogido. La primera vez que vine aquí fue en 1993 cuando estaba en un campamento de Aguadulce, aquí vi los decorados y aluciné, ha explicado el director.

Desde hace cinco años Matellano no había visto físicamente al maestro Castellari. Aquí he venido muchos años, he rodado muchas películas, cuando vuelvo a Tabernas es una realidad fantástica, es increíble, ha manifestado el director italiano.

El festival ha podido mostrar a Enzo la silla que forma parte del paseo del cine en la que están todos los premios Tabernas de Cine que ha concedido AWFF desde sus inicios.

El premio Spirit of the West se concedió por primera vez en 2021 al director Mateo Gil por su contribución al género wéstern contemporáneo. Este galardón se suma a los premios honoríficos del festival para reconocer la trayectoria de profesionales del cine que han ayudado a mantener y renovar el wéstern en las últimas décadas.

Por otro lado, cortometrajistas de diferentes puntos de España y del extranjero han mostrado este domingo sus obras dentro de la sección especial Outlaw, una nueva categoría que da cabida a las creaciones de directores y productores de corte más independiente que navegan en los márgenes del género.

Catorce obras de corta duración, algunas de ellas rodadas en el desierto de Tabernas, que han conquistado al público en el poblado Fort Bravo Texas Hollywood.

A esta sección paralela se suman las obras a competición internacional, nueve cortometrajes que se podrán ver este lunes en el teatro de Tabernas. En total, 23 cortos de diferentes puntos del mundo como Reino Unido, Brasil, Holanda, Italia, Noruega, Estados Unidos, Canadá y España.

Dentro de la programación del festival, han continuado las proyecciones de la sección de largometrajes protagonizada por la aclamada As bestas que ha sido presentada por el compositor Oliver Arson.

La película de Rodrigo Sorogoyen, un thriller de autor rodado en espacios rurales de El Bierzo y Galicia está protagonizada por Marina Foïs y Luis Zahera, entre otros, a los que acompañan actores no profesionales, y se estrenará en salas el próximo viernes.

Cierra la sección oficial Domingo y la niebla de Ariel Escalante, la película que representará a Costa Rica en los Premios Óscar.