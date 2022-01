“El Madrileño” de C. Tangana, disco más vendido de 2021 en España

El Madrileño, el disco más personal de C.Tangana, lideró en 2021 la lista de discos y vinilos más vendidos en España. El artista cuela también seis de sus temas entre las cien canciones más escuchadas el año pasado, según el balance anual de Promusicae.

El puertorriqueño Rauw Alejandro es el otro protagonista de 2021 con Todo de ti, el tema que encabeza la lista de las canciones más escuchadas del año pasado. El artista obtuvo nueve discos de platino por el éxito de su canción en España y tiene media decena de temas en la lista de los más escuchados del año.

A El Madrileño le siguen en la lista Top 100 Álbumes los trabajos de Camilo con Mis manos, Dua Lipa con Future Nostalgia, Alejandro Sanz con Sanz, Rauw Alejandro con Vice Versa-también en el puesto 10 por Afrodisiaco-, Aitana y sus 11 razones, Olivia Rodrigo y Sour, Fito y Fitipaldis con Cada vez Cadáver y Bad Bunny con El último tour del siglo.

En la lista también aparecen los álbumes de Karol G (KG0516, puesto 12), Ozuna (Enoc, en el 17), y Harry Styles, que mantiene su álbum Fine Line en el puesto trece. La música española destaca con Dani Martín y No, no vuelve (14 ), Pablo Alborán con Vértigo (16) y Robe con Mayéutica (18).

El esperado nuevo trabajo de Adele, 30, obtiene el puesto quince de la tabla con apenas seis semanas en el mercado.

La lista Top 100 Canciones está encabezada por Rauw Alejandro con Todo de ti, la canción de este año, seguida de cerca por Pareja del año de Sebastián Yatra y Myke Towers, y Tiroteo en su versión remix con Marc Segui, de nuevo Rauw Alejandro y Pol Granch.

El abrumador interés por la música en español se deja notar en esta lista, ya que hasta el puesto 30 no se encuentra una canción en lengua inglesa, en este caso Save your tears de The Weeknd.

C. Tangana consigue colocar seis de los títulos de su nuevo trabajo en el" Top 100 Canciones": Tú me dejaste de querer, con Niño de Elche y La Húngara (4), Ingobernable, junto a los Gipsy Kings, Nicolás Reyes y Tonino Baliardo (18), Ateo junto a Nathy Peluso (28) y ya por debajo del 50, Demasiadas mujeres, Los Tontos, con Kiko Veneno, y cerrando la tabla Párteme la cara, en el puesto cien.

En la lista de los vinilos más vendidos, que también encabeza El Madrileño, Fito y Fitipaldis y Adele obtienen el segundo y tercer puesto.

Respecto al consumo musical, el streaming representó el 85%. El año pasado se superaron por primera vez las 62 mil millones de escuchas en las plataformas digitales, un hito para la industria musical.

El equivalente de todo este consumo digital en discos físicos sería haber obtenido unas ventas de unos 18 millones de álbumes, según los datos de Promusicae.

Como consecuencia de ello, 733 artistas lograron que sus canciones fueran escuchadas en España en más de 10 millones de ocasiones (161 más que el año anterior) y 25 de ellos obtuvieron más de 100 millones de escuchas de sus trabajos, un hito superado por diez artistas más que en 2020.

El sector de la música grabada completa su año anotando un nuevo crecimiento del mercado físico en las cifras del año: en 2021 se vendió un 10% más de música en soporte físico y hasta un 32% más de discos de vinilo.

El conjunto de estas cifras de mercado supone un crecimiento global de consumo de música de un 20% respecto al año anterior.

Aunque todavía nuestras cifras anuales están lejos de los años de mayor venta discográfica, el volumen de escuchas que proporciona el streaming supone para los artistas empezar a obtener unos ingresos decisivos para desarrollar sus carreras de forma profesional, señala Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, en una nota.

Las listas publicadas son fruto de los datos del 90% de los establecimientos de venta física españoles y en internet, de datos facilitados por las plataformas de streaming de audio y datos de la consultora GfK. Promusicae representa el 95% del mercado discográfico español. EFE

