MADRID.-La dj Sonido Tupinamba despide la temporada de La Terraza Magnética con un 'streaming' en directo

La dj Sonido Tupinamba despide la temporada de La Terraza Magnética este sábado, entre las 20 y las 22 horas, con un 'streaming' en directo que se podrá seguir a través del canal de Youtube de La Casa Encendida.

Según ha informado el centro cultural en un comunicado, la artista comenzó a "pinchar" a los 16 años en Argentina, siendo una de las pocas mujeres tocadiscos en aquella época en su país. Ahora, Tupinamba mezcla influencias tropicales con los sonidos más bailables del disco, el 'funk' y el 'house'.

Tupinamba es, además, residente en la reconocida fiesta Disco Glove Party y forma parte del colectivo de mujeres 'She Said So'. Además, fundó el ciclo de música afro-tropical 'Poly-Rythmo Club' en Barcelona.

Esta no será la única cita del fin de semana, sino que la programación se completará con la película 'El ornitólogo', de Joao Pedro Rodrigues, que también se podrá reproducir a través del canal La Casa Encendida en la plataforma Filmin.

El filme, que ganó el premio al Mejor Director en el Festival de Locarno, narra la historia de Fernando, quien decide enfrentarse a la naturaleza contaminada de Tras-os-Montes para buscar cigüeñas negras, una especie en vías de extinción.

Empieza así la aventura en la que el protagonista vivirá un "singular viaje en el que parecen confluir los símbolos y mitos de la iconografía religiosa y mitológica universal".