Luz Arcas, un animal en danza en "Mariana"

La coreógrafa y bailarina Luz Arcas evoca en "Mariana", su último espectáculo, la relación entre el hombre y el animal, entre la fuerza y la dependencia, una pieza visceral como "homenaje al cuerpo".

"Me interesa el cuerpo como fuerza de trabajo y "Mariana" es un homenaje al cuerpo como potencia", cuenta a EFE Luz Arcas sobre esta pieza inspirada en el palo flamenco del mismo nombre, "que en realidad es un tiento", pero se llama marina porque está "dedicada a la cabra del gitano errante".

Durante la obra -explica la coreógrafa- se realiza un viaje sugerido por los animales de carga, "de trabajo y de exhibición, esos animales domesticados a los que el flamenco le dedica muchísimos palos".

Arcas encarna a todos esos animales desde un "lenguaje muy contemporáneo, una danza muy instintiva e intuitiva que pretende evocar toda esa energía y dinámica más animal".

Advierte que no le gusta posicionarse moralmente, "el arte tiene que ser neutro", subraya, al tratar temas como la dependencia o el amor que "no son evidentes, se sugieren. Mi cuerpo encarna a esos animales hembra y uno de los temas es el cuerpo de la mujer y el lugar que ocupa", indica.

La cabra, la mula, son animales que establecen relaciones complejas con su dueño, "llenas de contradicciones, donde hay muchos matices", en las que tanto hombre como animal "son igual de miserables, porque el que hace el espectáculo con la cabra es una paria en el mundo". Un espectáculo que habla de la "condición humana y de la tragedia por todos lados".

Un trabajo en el que dialogan flamenco y folclore que se podrá contemplar el 15 y el 16 de abril en los Teatros del Canal de Madrid, en Dansa València el 19 de abril y en Málaga y Marbella en el mes de mayo.

"El flamenco está tratado con mucho respeto y en las letras se habla de esa relación entre el hombre y animal hembra en las que aparecen muchos significados" y, aclara que, aunque también podría tratarse de la relación entre hombre mujer "no lo es, me parece más amplio. ¿De qué hombre y qué mujer hablamos? No me gusta generalizar, me parece resumir mucho una situación".

Luz Arcas creó su compañía La Phármaco en 2009 y a través de ella presenta coreografías que nacen del folclore del que le gusta trasladar su "función de festejar, de celebración. Es una danza nutrida de la cultura popular".

Pasos que define como contemporáneos de "una danza primitiva. El flamenco también lo es. He trabajado lo jondo, el movimiento que viene del alma".

Arcas asegura que le interesa mucho exponer la danza contemporánea desde un lugar "menos intelectualizado menos apolíneo o formal", para la intérprete la danza contemporánea se ancla en otro punto.

"Me nutro de lo que pienso que es el folclore, no de una manera historicista", aunque hace hincapié en que no pretende "revolucionar el folclore; es una manera de estar en el cuerpo".