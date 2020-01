Su tía, al Lennon adolescente: "No creas que vas a vivir de la guitarra"

Julia Baird, hermana de John Lennon, dibuja al músico en "Imagine This" con una apariencia lejana a la del artista rebelde. En el libro que recoge las memorias adolescentes del Beatle encontramos un John Lennon sensible, lastimado, reconstruyéndose día a día.

“Escribí este libro porque empezaron a aparecer personas que escribían sobre nuestra familia, expertos, especialmente americanos, que no sabían nada de nosotros. Decidí que yo iba a hacer trabajo de investigación sobre mi familia, porque en todas hay fantasmas escondidos en el armario”, cuenta Julia a COPE. En la familia del genio de Liverpool, hay más de un fantasma en el armario. Creció con un padre ausente y una madre peculiar. Tras muchos vaivenes, pasó casi toda su infancia y adolescencia con la familia de su tía materna Mimi Smith. "En los años 40 era lo que había. Mi tía era la matriarca y nadie lo cuestionaba. Mi madre tampoco. Los niños no hacían preguntas. Eran supervivientes, pase lo que pase siempre van a sobrevivir. Una situación así no se permitiría hoy en día", rememora.

“Jonh era un genio con la palabra y lo que hizo, fue sacar en canciones lo que sentía y lo que pensaba”, explica Julia Baird. Lo que hacía realmente era escribir su autobiografía. Desde Love me do (quiéreme) . Sabemos ahora que 'Help' era un grito pidiendo ayuda, decía que nadie lo tomaba en serio. "Si te fijas en las palabras y prescindes de la música, son poemas sobre su vidas”, dice su hermana.

Su madre Julia fue una gran influencia en su vida personal y profesional. “Era un hogar muy musical. Tocábamos muchos instrumentos y empezó a enseñar a John a tocar el banyo. A su padre le gustaba la ópera, sobre todo Caruso y cantaba ópera por casa. Cuando llegábamos a los 10 11 años elegíamos instrumentos. Yo elegí el violín”, rememora.

Su madre, Julia Lennon, le regaló la primera guitarra, con la condición de que no la sacara da la casa materna. La tía Mimi le dijo “lo de la guitarra está muy bien, pero no creas que te vas a ganar la vida con ello". Cuando lo consiguió, hizo grabar esta frase en uno de sus discos de oro.

El libro recorre la historia familiar y las vivencias que Julia Baird compartió con su hermano Jonh, también la llegada a su vida de Joko Ono. “Evidentemente tenía una gran influencia en John, le gustara o no. El estaba buscando a una madre, quería a alguien que se hiciera cargo de su vida, y, desde luego que se hizo cargo de su vida”. Preguntamos a Julia lo que opina sobre su cuñada. Su respuesta: “Te podría preguntar lo mismo a tí”.