Los anillos de plástico de La Manso, de Barcelona a Latinoamérica

Georgina Cortés

La diseñadora Adriana Manso ha logrado un boom internacional con sus anillos y accesorios de plástico, que son ostentosos, coloridos y extravagantes. La catalana ha logrado que 'La Manso', una marca con tan solo tres años de vida, sea tendencia en el mundo de la moda y el espectáculo, con la vista puesta en Latinoamérica.

Desde que Rosalía, Dua Lipa, Miley Cyrus, Nathy Peluso, Bad Gyal o Bella Hadid llevan sus diseños, los productos de 'La Manso', sobre todo sus anillos, se han visto en todas partes y han logrado captar el interés de celebridades y estilistas internacionales.

"Hay un interés y un acercamiento por el producto, o bien lo compran ellas, o bien me lo piden y yo encantadísima", ha explicado a EFE Adriana Manso desde su taller en Barcelona.

Gracias a la particularidad de sus productos y de los materiales que utiliza, el interés de artistas o diseñadores le ha permitido llevar a cabo distintas colaboraciones. "Es el camino que estoy siguiendo ahora y me apetece mucho", reconoce Manso.

Según ella, la visión externa de la marca es muy diferente a la que tiene ella misma. Mientras que desde fuera se ve su trabajo como un proyecto que ha conseguido muchas cosas "en poco tiempo", la diseñadora afirma: "Yo me lo he trabajado mucho desde dentro, y no me ha parecido ni tan poco tiempo, ni tan fuerte el éxito".

Todo empieza con un "hobby" que después se convertiría en su marca de bisutería conocida como La Manso. Su atracción por la joyería le viene desde muy pequeña, y sobre todo el gusto por el plástico: "Ya me gustaba mucho desde niña, te permite cosas que otros materiales no te permiten".

Las ganas de emprender también fue clave para el nacimiento de 'La Manso', convirtiéndose así en un proyecto muy personal para ella.

Con un taller ubicado en la céntrica plaza Real de Barcelona, Adriana Manso cuenta con un gran equipo de trabajadoras para darle vida a sus nuevos diseños y elaborar conjuntamente los productos de la marca. Ahí se crean sus nuevos diseños y sus colaboraciones con diferentes artistas.

DEL TALLER A LA CALLE, CON LATINOAMÉRICA EN EL HORIZONTE

En estos momentos y hasta finales de febrero, 'La Manso' tiene cerca de su taller en Barcelona, y por primera vez, un punto de venta físico gracias a su última colaboración con la marca Jean-Paul Gaultier, que aprovecha para exhibir muchos de sus diseños.

"Hay mucho interés en tener más presencia física", admite la creadora, que ya explora potenciar mercados "que están tardando más en llegar", como por ejemplo los países de Latinoamérica.

"La Manso soy yo", así es como Adriana Manso resume su gran negocio de bisutería, pues cree que si bien puede parecer una marca de joyería más, "es mucho más personal y especial". Con sus anillos, la diseñadora expresa su personalidad y cómo ve el mundo, pues sus productos reflejan a la catalana en su estado más puro.