De Lole y Manuel a Los Bravos; el amor de Tarantino por la música española

Un 27 de marzo de 1963 nacía en Knoxville, Tennesee, el polifacético Quentin Jerome Tarantino. Director, productor, editor, actor y guionista de cine y televisión estadounidense, ha dirigido multitud de películas de éxito; desde su ópera prima ‘Reservoir Dogs’, considerada por la revista Empire como “la mejor película independiente de todos los tiempos”, hasta 'Once Upon a Time in Hollywood'.

Tarantino, cuyo nombre hace referencia al personaje de una serie de televisión, el herrero mestizo Quint interpretado por Burt Reynolds en Gunsmoke, trabajó en el videoclub Video Archives en Manhattan Beach. Allí prestó mucha atención a los tipos de películas que alquilaba a la gente y en más de una ocasión ha citado esta experiencia como fuente de inspiración para su carrera como director.

Cinéfilo empedernido, ha asegurado "cuando la gente me pregunta si fui a la escuela de cine les digo: no, fui al cine‘. En 2010, Tarantino compró el New Beverly Cinema, un viejo cine de 1920. El director permitió seguir llevando la sala a sus propietarios, donde de vez en cuando hace sugerencias de programación. Tarantino dijo: «Mientras yo esté vivo, y mientras sea rico, el New Beverly estará allí, proyectando películas rodadas en 35 mm».

Famoso también por sus diversos enfrentamientos con la prensa y los medios, se le ha vinculado sentimentalmente con la actriz estadounidense Mira Sorvino o las directoras de cine Allison Ander y Sofia Coppola. Su gran musa ha sido Uma Thurman, con quien ha afirmado que siempre ha mantenido una relación “estrictamente platónica”. El cineasta se casó en 2018 con la cantante israelí, Daniella Pick, con quien tiene un hijo.

En el día de su cumpleaños, repasamos curiosidades de algunas de sus películas más emblemáticas.

RESERVOIR DOGS (1992)

-Samuel L. Jackson hizo el casting para interpretar al Señor Naranja en 'Reservoir Dogs' y a pesar de no conseguir el papel, a Tarantino el gustó tanto el actor que escribió para él el papel de Jules de Pulp Fiction, convirtiéndose en un habitual desus películas.

-En esta película la expresión malsonante "fuck" se puede oír hasta en 272 ocasiones, le siguen en el ranking las 265 de 'Pulp Fiction'. Parece ser que en 'Kill Bill' se modera, ya que el término se oye menos de 100 veces.

-Dado el bajo presupuesto, los actores usaron en muchas escenas su propia ropa como vestuario. También los escasos fondos para realizar la película no permitieron adquirir un coche para el Sr. Rubio, por lo que el Cadillac que aparece en el film pertenecía en realidad a Michael Madsen.

-Todos los actores que interpretan a los criminales en ‘Reservoir Dogs’ estuvieron en prisión al menos una vez.

-Tarantino hizo varias ofertas a James Woods para que interpretase al Sr. Naranja. Sin embargo, el agente del actor rechazó las ofertas sin comunicárselo a Woods, ya que las cantidades no alcanzaban su caché habitual. Cuando Tarantino y Woods se conocieron años más tarde, y el intérprete tuvo constancia de la oferta, se enfadó tanto que despidió a su agente.

PULP FICTION (1994)

-El famoso baile de 'Pulp Fiction' entre Uma Thurman y John Travolta está inspirado en una escena de 'Ocho y medio', el legendario filme de Federico Fellini.

-El pasaje de la Biblia que recita Jules en Pulp Fiction fue inventado por Samuel L. Jackson y Quentin Tarantino. A pesar de tener algunas partes similares a las Sagradas Escrituras, el texto en realidad, no existe.

-Un adicto a la heroína ayudó a John Travolta a preparar su papel de Vince en 'Pulp Fiction'. "Si quieres acercarte a lo que se siente, emborráchate con tequila y tumbáte en una piscina caliente", le recomendó. Y eso es lo que hizo el actor.

-Julia Louis-Dreyfus, se encontraba entre la lista de actrices para interpretar a Mia junto con Meg Ryan, Michelle Pfeiffer y Joan Cusack.

KILL BILL (Vol I, 2003)

La katana de Butch (Bruce Willis) en 'Pulp Fiction', es la misma que utiliza The Bride (Uma Thurman) en 'Kill Bill'.

-Al comienzo de la escena de la pelea de O-Ren Ishii en 'Kill Bill', Lucy Liu dice en japonés: "Espero que hayas ahorrado tu energía. Si no lo has hecho, no durarás ni 5 minutos". Y exactamente dura 4 minutos y 49 segundos desde el comienzo hasta el golpe final.

-Todos los personajes que mueren en 'Kill Bill', son eliminados a manos de mujeres, a excepción de las escenas de anime.

MALDITOS BASTARDOS (2009)

-En 'Malditos Bastardos', Patrick Elias interpreta al padre de Shosanna Dreyfus, al que solo se le ve brevemente escondiéndose bajo unos tablones en el suelo. El padre del actor, era primo hermano de Anna Frank.



-Según Tarantino, el actor alemán Til Schweiger siempre había rechazado películas en las que tuviera que llevar un uniforme nazi. Schweiger acabó aceptando finalmente el papel de sargento Stiglitz en 'Malditos Bastardo's porque haría "una cosa y solo una cosa: matar nazis".

-'Inglorious Basterds' es el título original de Malditos Bastardos, aunque la forma correcta de escribirlo en inglés es 'bastards' pero, por alguna razón que aún se desconoce, su director, Tarantino, decidió dejarlo así. "Nunca voy a explicar eso. Haces un alarde artístico como ese y explicarlo simplemente acabaría con la idea del principio", explicó.

-El propio director se prestó generosamente para ser él mismo quien estrangulase a la actriz Diane Kruger hasta su muerte en la película de 'Malditos Bastardos'. Le parecía muy falso el modo en que los actores lo hacían, así que Tarantino visitó a Diane y le dijo: "Mira, tengo que estrangularte...Lo que me gustaría hacer, con tu permiso, es ... comprometerme a estrangularte, con las manos, en un primer plano. Lo hacemos durante 30 segundos más o menos, y luego me detengo". Director y actriz rodaron dos veces la escena, ya que como Kruger afirmó en una entrevista "confiaba tanto en Tarantino"...

EL AMOR DE TARANTINO POR LA MÚSICA ESPAÑOLA

Si famosas son sus películas, también lo son sus bandas sonoras. Fabulosas versiones y acertadísimos temas rescatados para sus películas que siguen resonando en nuestra memoria.

La canción 'Tu Mirá' de Lole y Manuel aparece en ‘Kill Bill (vol.II)’ acompañando a Uma Thurman mientras conduce, cuando va consumar su venganza. Y esta no fue la única canción en español que escogió el director para poner música a la película, el popular tema mexicano 'Malagueña salerosa', es el elegido para cerrar la cinta.

Otro tema que muestra el amor del cineasta por la música española (en este caso cantada en inglés) es ‘Bring a Little Lovin’ de Los Bravos, que utilizó para el tráiler de 'Once upona time in Hollywood", su última película.

OTRAS CURIOSIDADES DEL DIRECTOR

-Cuatro años antes de que Tarantino debutara por primera vez como director con su ópera prima 'Reservoir Dogs' en 1992, el autor participó en uno de los episodios de 'Las Chicas de Oro' como un imitador de Elvis Presley.

-Escribe sus guiones a mano.

-Amante de los pies femeninos, no hay película suya en la que no aparezcan en alguna escena.

-Creador para sus películas de la marca de cigarrillos Red Apple; podemos ver esta marca de cigarros inventada por él en 'Pulp Fiction', 'Kill Bill', 'Four Rooms' o 'Reservoir Dogs' entre otras.

-Otro elemento recurrente en sus cintas y por el que siente especial predilección son los cerealesFruit Brute. Podemos verlos mientras los come Lance, el proveedor de droga (interpretado por Eric Stoltz) en ‘Pulp Fiction’.También hay una caja de Fruit Brute en el departamento del Sr. Orange (interpretado por Tim Roth) en 'Reservoir Dogs'.

