La anécdota de Quentin Tarantino sobre Scorsese que dejó a Hollywood con los pelos de punta

Al borde del estreno en cines el próximo 15 de noviembre de “El Irlandés”, la nueva película de Martin Scorsese, en COPE te recordamos una anécdota sobre el director que quizás no conocías y que desveló en su día el también realizador, Quentin Tarantino. Lo hizo durante un especial de la cadena SKY en el que emitían el clásico del cineasta italoamericano, “Taxi Driver”.

En un vídeo en el que el director de “Kill Bill” y “Pulp Fiction” presenta la cinta, empieza a explicar: “Hay una historia interesante detrás de “Taxi Driver” que merece fijarse en ella. Es una de esas cosas que ha terminado siendo una leyenda de Hollywood, no tengo ni idea de si es verdad, cuánto de ella es verdad, y si algo de ello es verdad. Pero para mi es la leyenda más interesante de la década de los Movie Brats (Coppola, Lucas, Scorsese...)”.

Entonces, Tarantino comienza con el relato: “Lo que pasó fue que Scorsese acababa de terminar “Taxi Driver” e, imagínate, el trabajo que es esa película, si la acabaras de hacer, estarías tremendamente feliz, es completamente comprensible, no me imagino lo que tiene que ser hacer “Taxi Driver”. Sin embargo, hizo la película para Columbia Pictures y la MPAA(Asociación de Películas de América, encargada de la clasificación por edades) la “hostió” con una calificación de 'X'. Scorsese tenía que enfrentarse a haber hecho una obra maestra que él piensa que es perfecta, y destrozarla”.

“Los de Columbia, que no tengo ni idea de quienes eran, o si pasó de verdad, no fueron muy simpáticos. Les daba igual, solo querían que fuera '+18', no les importaba el cómo, sino el hacerlo. La leyenda dice que Scorsese se quedó toda la noche despierto, bebiendo, borracho y con un arma cargada. Su propósito era disparar al directivo de Columbia por la mañana por hacerle cortar su película. Estuvo toda la noche despierto, en la que llegaron amigos y otros directores a hablar con él y e intentaron convencerle de que no lo hiciera”.

En ese momento, la historia de Tarantino sobre Scorsese se vuelve cada vez más y más extraña: “He oído que se dieron cuenta de lo serio que estaba siendo Scorsese de que iba a hacerlo. Pero lo que ocurrió es que, al final de la noche, mientras se contemplaba a sí mismo de verdad disparando al tipo y sabiendo que iba a hacerlo, cuando se convirtió en una realidad, intentó encontrar dentro de sí mismo una sola cosa que podría hacer en lugar de dispararle. Y lo que se ocurrió fue únicamente desaturar el color en el último tiroteo solo dos grados, pasando de sangre roja a sangre más púrpura”.

Finalmente, la rocambolesca historia tenía un final feliz: “Lo hizo en lugar de matar al directivo, presentó el montaje y le dieron el '+18'. Se disculpó y la película quedó en el montaje original que conocemos hasta ahora”.

“Como artista: si no es verdad, ojalá lo sea”, concluye Tarantino.