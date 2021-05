La literatura infantil y juvenil pide más presencia en medios de comunicación

Autores juveniles como Fernando Lalana, Rosa Huertas o Ángel Pérez han reclamado hoy durante el primer primer Congreso de Literatura Infantil y Juvenil que no son escritores "muy diferentes a los demás", que sus obras son "ante todo novelas" y que necesitan más cobertura mediática.

Estas son algunas de las conclusiones que han expresado con rotundidad los protagonistas de este gremio durante la primera jornada de este congreso de dos días celebrado en el Instituto Cervantes de Madrid y organizado por la Asociación Colegial de Escritores de España en colaboración con el Centro para la Divulgación del Conocimiento Universitario.

Una cita que tiene como objetivo profundizar en la vinculación de los escritores y su obra con los diferentes ámbitos y procesos relativos a la educación, y que ha arrancado esta mañana con un mensaje del presidente de ACE, Manuel Rico: "Hace falta reconocimiento social de los escritores de esta sección. Sería conveniente reforzar el trabajo de los escritores de literatura infantil y juvenil".

Tras su intervención ha llegado el turno de los escritores y ha sido Rosa Huertas, Premio Anaya (2017) por "La sonrisa de los peces de piedra", quien ha lamentado que no existan programas en medios de comunicación dedicados a la literatura para los más jóvenes de la casa.

Por su parte, el autor Fernando Lalana ("Morirás en Chafarinas") ha centrado su intervención en defender la literatura juvenil, un género que ha definido como novelas "escritas para cualquier lector con la condición de que si lo lee un lector adulto no se le caiga de las manos, que le pueda interesar igual que cualquier otra novela para mayores".

Eso sí, ha matizado, la novela juvenil debe tener algunas concesiones que permitan que también "resulte atractiva e interesante, emocionante, divertida y asequible a lectores más jóvenes, o más bien a lectores en vía de desarrollo".

"Tiene que ser una puerta que se abra y que te permita vislumbrar la verdadera magia de la literatura". "Que sirva no solo de puente, sino de trampolín para lanzarte a la literatura universal. Ese es el paradigma de la novela juvenil", ha añadido.

Desde Noruega, donde vive, Ana Alcolea, escritora y Premio Cervantes Chico, ha defendido que la literatura "no tiene edad" y ha confesado que ella escribe "lo que siente", no sobre lo que está de moda.

"Creo que el lenguaje de los libros que van a ser leídos por niños es el más mimado de todos; hay que mimar cada palabra porque el autor sabe que está creando pensamiento en el lector, me refiero a la propia capacidad de pensar, ya que el lenguaje es el alimento del pensamiento. Todo lo que lee un niño pequeño es lo que será", ha explicado.

El también escritor Ángel Pérez ha defendido la idea de que el escritor de literatura juvenil "no es muy diferente a los demás": "es un escritor más dentro del mundo de la literatura, pero escribir para niños no es una decisión consciente, no se piensa en los lectores de manera funcional, el texto surge de manera afluente".

Uno de los principales referentes del género, Jordi Sierra i Fabra, que ha abordado el asunto de la censura tanto desde su punto de vista como creativo publicitario como el de escritor juvenil, y ha alertado de que en la actualidad estamos en la etapa de la "microcensura".

"Ahora ya no te censuran como antes, sino cositas chiquititas, la palabra 'coño', 'mierda', 'puta'... estos son hechos reales. Te quitan cositas pero al quitarte muchas se va haciendo grande", ha criticado.