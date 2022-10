Las pasarelas hablan: la moda del futuro será sin género o no será

María Muñoz Rivera

Si hace temporadas el fenómeno de la moda genderless(sin género) pasaba de puntillas por las semanas de la moda, ahora dicta tendencia y se consolida. De Ferragamo al nuevo diseñador de moda Peter Do, sin olvidar a voces españolas como Maison Mesa o Acromatyx, proponen una moda del futuro sin género.

Hubo un tiempo que pensamos en cómo sería la mujer Palomo, y nos dimos cuenta de que al final, seas hombre o mujer, el mensaje es el mismo, dice a EFE Palomo Spain, que desde sus orígenes juega con explorar los códigos convencionales establecidos en la vestimenta en fastuosas plumas, transparencias y bordados.

Tejidos como la seda o plumas marabú son algunos de los elementos que ya son "parte de la ropa de hombre tanto como lo son de la mujer" presentes en marcas como Palomo Spain pero también en Gucci, explica Fran Marto, estilista consagrado de celebridades como Linda Evangelista o Irina Shayk.

Las pasarelas internacionales desplegaba hace escasas semanas sus apuestas para las próximas colecciones mirando hacia una máxima en común: desdibujar las barreras de género entre el hombre y la mujer, una tendencia cada vez más presente en las calles y entre famosos como Harry Styles o Jaden Smith.

El vietnamita Peter Do revoluciona la crítica de la moda en Estados Unidos y cada vez cobra más fuerza fuera de sus fronteras. Ganador del prestigioso premio de LVMH en 2020, presentaba hace tres semanas su colección de hombre en Nueva York convertido ya en uno de las propuestas más esperadas.

El diseñador volcó en una pasarela una serie de propuestas reinventadas a partir de piezas como la camisa, el pantalón, la falda y la chaqueta de traje, todas ellas presentadas con aberturas. La propuesta, vestida sobre modelos andróginos, desconcertó y fascinó a partes iguales a un público que esperaba siluetas definidas de mujer y recibía prendas aptas y neutras para ambos géneros.

En las notas del desfile, Do dejaba clara su premisa, la de diseñar para seres humanos y punto. No es el único. Ferragamo presentó la primera colección del diseñador británico Maximilian Davis con piezas de género neutro que perfilan una nueva visión de moda masculina.

Camisas con transparencias, cuellos "halters" y brillos vestían los modelos sobre la pasarela como parte de un nuevo sello para la firma italiana.

En España, el fenómeno tiene un nombre, el de Xavi García y Franx de Cristal tras "Acromatyx". Pensamos que es importante apostar en que la gente se sienta libre de vestir y expresarse como les apetezca, sin estar condicionados por etiquetas, explican el dúo de creadores que hace una semana presentaban Calma, una colección marcada por las prendas neutras.

Ambos defienden que la moda del futuro y, en concreto la que ellos diseñan, es aquella en la que cada persona, sea de un género u otro, le pueda dar su propia personalidad, sintiéndose libres de poder llevar algo femenino o masculino, precisan.

Juan Carlos Mesa, alma máter de Maison Mesa y director creativo tras las bambalinas de Del Pozo y Agatha Ruiz de la Prada durante varios años, apostaba por este fenómeno mucho antes, incluso, de que tuviera su propio nombre como "genderless": Ahora se llama moda 'genderless' pero yo siempre he apostado por hacer moda, simplemente, para personas.

El creador empezó a desligarse de los cánones en los 90, inspirado por gente increíble como Gaultier o Miyake que hacían ver que no todo tenía que ser para el mismo tipo de gente, dice Mesa, que apuesta por la diversidad en sus cástines: No puedo hacer otra cosa que vestir a la gente tal y como es, es lo que me ha apetecido siempre.

