James Morrison tocará sus grandes éxitos en Barcelona y Madrid en septiembre

James Morrison desembarcará en concierto en Barcelona y Madrid los días 5 y 6 de septiembre, respectivamente, dentro de una gira concebida para conmemorar sus grandes éxitos, según ha informado su promotora.

Serán la sala Razzmatazz de la ciudad condal y La Riviera, en la capital, los espacios que acogen estos "shows" cuyas entradas se podrán adquirir a partir de las 10 horas de este próximo viernes, 1 de abril, a través de la web de Doctor Music.

Serán parte de las 22 fechas previstas en su "Greatest Hits Tour", en el que sonarán temas emblemáticos de su producción, como el inicial "You Give Me Something" u otros como "Broken Strings" y "Wonderful World".

"Tocar en vivo es algo que realmente he echado de menos en el último año y dado que han pasado 15 desde que comencé, muchas de mis canciones con el tiempo han adquirido nueva vida. También me he convertido en mejor artista y vivo las canciones de una manera diferente", ha explicado sobre el propósito de esta gira de grandes éxitos.

Fue en 2016 la última vez que Morrison (Rugby, Reino Unido 1984) recaló en España, concretamente en el Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona. En Madrid, sin embargo, no actúa desde el año 2012, cuando tocó en La Riviera, como en su próxima visita.

"Undiscovered" (2006), del que se despacharon 1,5 millones de copias en todo el mundo, fue el disco con el que se dio a conocer este entonces joven compositor e intérprete de voz rota y sentimiento entre rock y "soul".

Con el premio Brit al mejor artista británico cosechado solo un año después, Morrison prosiguió su carrera con otros cuatro álbumes, "Songs for you, Truths for me" (2008), "The Awakening" (2011), "Higher than here" (2015) y "Stronger than you know" (2019).