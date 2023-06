Hugo Mujica recoge el sentir poético de Heidegger en "Señas hacia lo abierto

Carmen Sigüenza

Hugo Mujica, el poeta, pensador y teólogo argentino, tras más de 60 años dedicado a estudiar al gran filósofo Martin Heidegger, publica "Señas hacia lo abierto", donde dialoga con el filósofo alemán desde el sentir y el misterio, más allá del conocimiento y la reflexión, para proponer una vuelta al vinculo con la vida desde la sensibilidad.

Mujica (Buenos Aires, 1942) interpreta a través de la concatenación de los estados anímicos del propio Heidegger el sentir poético del gran filósofo alemán, que medita y "venera" más allá de lo académico y de la razón tradicional de Occidente.

Unos estados que irían desde la angustia, "el estado más radical", dice Mujica, al miedo, que es una evasión de la angustia, hasta tocar fondo, llegar al vacío y dar un giro final al aceptar la muerte, la finitud. Momento en el que "esa angustia se transforma en aceptación de la realidad y de la posibilidad de la existencia serena, más allá de la preguntas, porque se ha llegado a aceptar el misterio".

"Se trata -explica a Efe Mujica- de dejarte templar por el sentir, de transitar por este camino hacia la nada donde hay una sucesión de aperturas que, finalmente, nos abren a la serenidad, al desapego, al cielo abierto", dice este poeta, de visita a España para presentar este libro y su poesía reunida, también publicada por Vaso Roto, y que encierra toda su obra hasta el último poemario "Un río todas las lluvias".

El autor argentino, llamado el "poeta del silencio" y el "poeta de la escucha", tiene una legión de seguidores en España, donde ha publicado todos sus libros de ensayos y poesía, entre ellos "Origen y destino", "A las estrellas lo inmenso" o "La carne y el mármol. Francis Bacon y el arte griego".

En "Señas hacia lo abierto", Mujica, ademas de recordar que no debemos olvidarnos de vivir -"la sed de consumo es señal de que no estamos viviendo", recupera al Heidegger "más sapiencial, su parte más sensitiva cuando deja de ser filósofo y deja de discutir por así decirlo y empieza a entregarse".

En cuanto al autor de "Ser y tiempo" y su polémica relación con el nazismo, Mujica cree que el planteamiento sería "si lo polémico de cualquier creador -ya que ha habido cada cosa, como Sartre apoyando a Stalin, Borges a Pinochet-, está en la obra o no. Y en Heidegger no está porque en realidad los nazis se dan cuenta de que no les sirve lo que él plantea", sostiene.

"Para mí el planteamiento personal de un escritor, es que viva a la altura de su obra y si su obra es realmente creativa es más de lo que es él. El tendría que vivir a esa altura y si no vive así, yo no lo juzgo, me parece horrendo el nazismo, pero no es ese el tema", explica Mujica para quien Heidegger es "el más grande".

"Heidegger decía que no salimos de Nietzche, pero yo creo que todavía no salimos de él. Podrás estar a favor o en contra, con polémica o sin ella, pero sigue siendo el más interesante. Todavía seguimos bebiendo de la teta de Heidegger, No hay nada tan grande, desde el no ha habido un peso pesado", concluye.