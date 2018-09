Historia de un robo: recuperan una carta de Cristóbal Colón robada hace más de diez años

El Ministerio de Cultura y Deporte ha recuperado una carta escrita por Cristóbal Colón que había sido sustraída hace unos diez años de la Biblioteca de Cataluña para ser exportada, de manera ilegal, a Estados Unidos. La misiva será devuelta a las instalaciones de la Biblioteca de Cataluña, donde se guardaba este histórico escrito desde el año 1918.

La carta fue impresa en Roma en el año 1493. Se trata de un documento que narra varias epístolas en el que el descubridor de América cuenta a los Reyes Católicos los sucesos acontecidos durante sus viajes. El texto relata las experiencias vividas en la expedición a las Indias desde Puerto de Palos y que culminó en marzo de 1493 con la llegada de Colón a Lisboa.

Desde el Ministerio señalan que la epístola es un bien que forma parte del patrimonio cultural de nuestro país con un fuerte valor histórico y documental, ya que únicamente se conservan dieciséis copias originales repartidas por distintas bibliotecas del mundo.

Today, ICE & @TheJusticeDept returned a more than 500-yr-old copy of Christopher Columbus’ letter describing his discoveries in the Americas to #Spain. The letter, originally written in 1493, was stolen from @BiblioCatalunya & sold for approx $1 mil. https://t.co/EZQS2wDwAC pic.twitter.com/kVCTfB94SZ