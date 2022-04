Historia de un maestro republicano

Lidia Yanel

Su nombre era José Chimenea Cabrera y fue un maestro republicano, como tantos otros, cuya vida ha recuperado el Archivo Histórico Provincial de Toledo (AHPTO) a través de varios documentos que le vinculan con el dramaturgo Alejandro Casona.

"Los archivos son la memoria de la gente corriente", ha indicado este viernes a Efe el director del AHPTO, Carlos Flores, que ha podido hilar la vida de este maestro conectando un archivo con otro y obteniendo la información suficiente para seguir su rastro.

En 1907 José Chimenea Cabrera optó a una plaza de maestro en el distrito universitario de Valladolid; en 1924 ejercía de maestro en Almoharín (Cáceres) y en 1928 residía en Piñuecar, una localidad al norte de Madrid.

Algo más tarde, en 1932, presentó un libro de texto titulado Método de rectas y curvas que fue rechazado por el Ministerio, pero a finales de 1934 cuando trabajaba en Gandullas, cerca de Piñuecar, conoció a Alejandro Casona, que además de dramaturgo era inspector de enseñanza.

A Casona le tocó inspeccionar la escuela de Gandullas y el trabajo del maestro le gustó, de modo que dejó constancia de ello en el acta de inspección. Y, a su vez, Chimenea Cabrera hizo una "copia literal" del acta, que se conserva en el AHPTO.

En abril de 1937 Chimenea Cabrero era maestro en Los Navalucillos (Toledo), que todavía estaba en zona republicana, y se ofreció voluntario, junto con su mujer, para acompañar a los niños que iban a ser evacuados a México y tenían que ir acompañados de maestros.

Para apoyar su solicitud, aportó la copia del escrito de Alejandro Casona: en ese momento tenía 52 años, por lo que sabemos que nació en 1885, y un hijo de dos años.

Lo siguiente que se conoce de este maestro es que en el Archivo General e Histórico de Defensa se conservan dos sumarios a su nombre, y el Centro Documental de la Memoria Histórica tiene, también, una ficha dedicada a él calificándole de correligionario de Marcelino Domingo, es decir, miembro de Izquierda Republicana.

En diciembre de 1941 aspiraba al puesto de maestro de Antas (Almería), pero el jefe local de Falange de Los Navalucillos emitió un duro informe contrario en un oficio remitido a su colega de la localidad almeriense, pese a lo cual se hizo con el puesto ya que en 1945 aparece como maestro titular de esa localidad. Se jubiló en 1954 ejerciendo en Almansa (Albacete).

El director del Archivo ha explicado que la mayor parte de los documentos que se custodian en los archivos no hacen referencia a grandes personajes y si son de ellos aluden a cosas pequeñas, como pagos o alquileres.

"Por eso, quizá, los archivos no son tan llamativos como los museos de arte. Aquí no suelen ser famosos, pero a mi me gusta; de hecho, una de las cosa que más me gusta es dedicarme a la memoria de la gente corriente, de la que queda su rastro", ha indicado Flores. "Como este maestro, al que le tocó la guerra y pudo salir adelante y siguió siendo maestro", ha apuntado.

La historia de este maestro y los documentos hallados están en el blog del AHPTO (ahpto.wordpress.com).