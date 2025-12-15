El hijo mediano del director de cine Rob Reiner y su mujer Michelle, principal sospechoso de sus muertes

El director estadounidense Rob Reiner y su mujer, la fotógrafa y productora Michele Reiner, fueron asesinados por su hijo mediano, Nick, señala la revista People, mientras que otros medios locales se limitan a indicar que la Policía está interrogando a un familiar cercano en su investigación por aparente homicidio.

El autor de clásicos como 'When Harry Met Sally...' (1989) o 'The Wolf of Wall Street' (2013) y su esposa fueron hallados muertos el domingo en su domicilio de Brentwood con heridas compatibles con un acuchillamiento.

Según la revista People, múltiples fuentes que han hablado con miembros de la familia apuntan como culpable a Nick Reiner, de 32 años.

El diario Los Angeles Times afirma que un familiar está siendo investigado en relación con ambas muertes y filtra que en el domicilio de la pareja no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

EFE El director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15.30 hora local (23.30 GMT) y para cuando llegaron se encontraron los cuerpos de Reiner, de 78 años, y de su mujer, de 68.

En una conferencia de prensa el domingo, el subjefe de Policía Alan Hamilton apuntó que no estaban buscando a nadie como sospechoso por el momento y recalcó que iban a tratar de hablar con todos los familiares que pudieran durante sus pesquisas.

CONTACTO vía Europa Press El director de "Cuando Harry encontró a Sally" ha sido asesinado junto a su mujer Michelle Reiner

Están previstas nuevas comparecencias de las fuerzas del orden a lo largo del lunes.

Rob y Michele Reiner se casaron en 1989, el mismo año en que se estrenó 'When Harry Met Sally...', y tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy.

EFE Rob y Michelle con sus hijos Jake y Romy, con la ausencia de Nick, el sospechoso de su muerte

Nick participó en el guión de 'Being Charlie', estrenada en 2015 y que se basó en sus problemas de adicciones. Habla de un joven de 18 años adicto a las drogas, que tras lograr escapar de un centro de rehabilitación regresa a casa.