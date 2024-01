Giménez Bartlett: "la inteligencia artificial nos tiene a todos acojonados"

"La inteligencia artificial nos tiene a todos acojonados" asegura la escritora Alicia Giménez Bartlett, creadora en 1996 de la serie de novela negra que protagoniza la inspectora Petra Delicado, un personaje que, como ella misma, está "desconcertada" por la incertidumbre del futuro.

Las predicciones de que la inteligencia artificial "nos va a quitar el trabajo o va a limitar la creatividad" provocan esta sensación, dice en una entrevista con EFE Giménez Bartlett (Almansa, Albacete, 1951), una de las autoras españolas más traducidas y leídas.

Y asegura que nunca le pedirá a una herramienta de inteligencia artificial que escriba una novela al estilo suyo para comprobar cuál es el resultado.

Galardonada con premios como el Nadal, el Carvalho o el Planeta, la escritora acaba de sacar su decimotercera novela protagonizada por esta inspectora de la Policía Nacional, cuyas aventuras siguen más de dos millones de lectores: se trata de 'La mujer fugitiva', editada por Destino.

La escritora fue pionera en la literatura negra al crear un personaje femenino con un cargo policial tanto en España como en Europa, ya que en los años 90 las mujeres resolvían casos en los libros desde puestos como ayudantes, abogadas o detectives privadas.

Las cosas han cambiado, tanto en la literatura como en la realidad y en las fuerzas de Seguridad de forma "brutal" y ahora hay gran cantidad de policías mujeres al frente de investigaciones, señala Giménez Bartlett, que explica que el feminismo de su inspectora no es "antimasculino".

Petra Delicado, con su inseparable Garzón, se enfrenta en esta última novela al caso más difícil de su larga carrera y que comienza cuando en una furgoneta gastronómica aparcada en una feria de Barcelona aparece el cadáver apuñado del cocinero en su interior, un ciudadano francés residente en España.

Para Giménez Bartlett, cada novela negra "es un juego entre el escritor y el lector como no ocurre en ningún otro género literario". En la suya, no obstante, "no se van a encontrar cadáveres fileteados" ya que esta autora es defensora de las tramas que hacen pensar frente a la explosión del 'noir' "escabroso" que hay en la actualidad.

Un camino que considera "peligroso" porque si cada vez se ofrecen casos más escabrosos para captar la atención del lector, se desprecian recursos como las tramas que exploran la psicología, advierte la escritora.

Cree que la novela negra nórdica ha "colonizado" el mercado y recuerda una ocasión en la que el fallecido escritor italiano Andrea Camilleri le aseguró en este sentido: "cada vez somos más suecos y menos sicilianos".

Giménez Bartlett, cuyas novelas tienen un gran éxito en Italia, destaca cómo ambos países comparten un sentido del humor que a ella le gusta mucho y que "preside mucho" su vida. Un humor que está en la calle y que ella utiliza para sus novelas.