Gene Simmons actuará en Madrid el 14 de agosto con su banda paralela tras el final de Kiss

Gene Simmons, cofundador de Kiss, recuperará el espíritu de ese grupo mítico en un concierto en la sala La Riviera de Madrid el próximo 14 de agosto junto a su nueva banda, Gene Simmons Band, según ha anunciado su promotora.

La veterana formación española Obús ejercerá de invitada con una actuación previa y las entradas ya se encuentran a la venta.

Además del popular bajista y cantante, Gene Simmons Band está integrada por otros tres músicos: Brent Woods y Jason Walker a las guitarras y Brian Tichy a la batería.

Fue el pasado mes de enero cuando iniciaron sus actuaciones con un repertorio integrado por versiones de temas de Kiss, que celebró su despedida el pasado año tras cinco décadas de actividad en las que se consolidó como gran embajadora del rock, entre el "hard rock" y el "glam".

La formación nació en Nueva York en 1973 y se hizo conocida muy pronto, además de por sus temas, por asumir personajes con un maquillaje facial distintivo y un curioso vestuario.

Desde 'Kiss' (1974) hasta 'Monster' (2012), veinte álbumes de estudio jalonan su larga discografía, de la que surgieron canciones emblemáticas como 'I Was Made For Loving You'.

Simmons y compañía se hicieron además famosos por ser de los primeros en llevar a sus conciertos altas cotas de espectacularidad con efectos pirotécnicas y demás y por ser pioneros también en el desarrollo de un potente catálogo de "merchandising".