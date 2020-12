La gala de los Oscar 2021 no será virtual, sino presencial y en directo

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS) ha anunciado su intención de que la próxima gala de entrega de los premios Oscar no se celebre de forma virtual, sino que sea una ceremonia presencial y en directo. Y con este objetivo en mente, los organizadores están estudiando las posibilidades de aforo y protocolos sanitarios de seguridad a seguir de cara a la 93 edición de los galardones, que tendrá lugar el 25 de abril de 2021.

"Los Oscar se celebrarán en persona", dice un representante de la propia Academia de Hollywood y de la ABC, la cadena que retransmitirá los premios, en declaraciones a la revista Variety que también informa que hace unos días los organizadores de la ceremonia visitaron el Dolby Theatre de Los Ángeles, escenario habitual de los Oscar, para comenzar a estudiar las distintas opciones de reducción de aforo del recinto, con una capacidad de 3.400 personas.

En junio la Academia anunció que retrasaba la ceremonia dos meses, desde el 28 de febrero hasta el 25 de abril. Un movimiento con el que esperaba que los cines volvieran a abrir en la primavera, lo que permitiría que más películas compitieran en esta edición, aunque la negativa evolución de la pandemia ha hecho que muchas salas permanezcan cerradas y ahora los organizadores centran sus esfuerzos en intentar que el evento se celebre de la manera más parecida posible al formato tradicional, con una gala en directo y las estrellas reunidas en el teatro.

No está decidido aún cuáles serán las medidas de seguridad que adopte la Academia ni cuántos de los nominados podrán, o aceptarán, asistir en persona. Entre los favoritos a los premios actorales hay bastantes intérpretes veteranos que están dentro los grupos de riesgo como por ejemplo Anthony Hopkins, de 82 años; Ellen Burstyn, 88 años; Sophia Loren, 86 años; Meryl Streep, 71 años; David Strathairn, 72 años; o Yuh-Jung Youn, de 73 años.

Hay que recordar que, en atención a las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia de coronavirus, la Academia extendió el periodo de elegibilidad de las películas del 31 de diciembre al 28 de febrero de 2021, además de permitir que los filmes que se estrenan en plataformas de streaming opten a los premios. Las nominaciones de las cintas que concurrirán en las distintas categorías de estos galardones se conocerán el próximo 15 de marzo.

