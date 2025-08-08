'Los Futbolísimos 2' y 'Karate Kid: Legends', entre los estrenos más destacados de esta semana

Cada viernes, en COPE, te contamos todo lo que llega a la gran pantalla en España. Nuestros críticos de cine, Juan Orellana y Jerónimo José Martín, analizan a fondo los estrenos de la semana y comparten sus recomendaciones para que sepas qué películas no puedes perderte este fin de semana.

Los FutbolÍsimos 2: El misterio del tesoro pirata

Sinopsis: La pandilla del Soto Alto FC vuelve a enfrentarse a un reto que pondrá a prueba su amistad y su pasión por el fútbol. Una estafa inmobiliaria ha dejado al pueblo sin dinero… ¡y sin campo donde jugar! Para salvar su lugar en la liga, Pakete y sus amigos deberán vencer a Los Justos, un equipo tan misterioso como talentoso, liderado por una capitana que no se lo pondrá nada fácil. Entre líos, goles imposibles y aventuras al límite, los Futbolísimos demostrarán que, cuando juegan juntos, no hay rival que los detenga.

El crítico de cine Jerónimo José Martín comenta que le ha gustado más que la primera entrega,"al género familiar le viene muy bien... con personajes estupendos, una trama muy a lo Goonies".

El actor y cómico Joaquín Reyes (el padre de Pakete) se ha pasado por los micrófonos de COPE para hablar sobre la película y confiesa que se lo han pasado muy bien grabándola porque les recordaba a películas de los 80-90. Ha hablado sobre la saga de libros, el género familiar, la comedia y su personaje, "tiene mucha complicidad con Pakete... y es muy importante que los padres hablemos con nuestros hijos".

También han comentado el papel de las redes sociales, la exposición que tienen los que se dedican a ello y lo ha relacionado con la película diciendo que "pocos móviles aparecen, coger las bicis, estar jugando..."

Karate Kid: Legends

Sinopsis: Tras una tragedia familiar, Li Fong, joven maestro del kung fu, llega a Nueva York buscando empezar de nuevo. Pero dejar atrás el pasado no será fácil: Li deberá enfrentarse a nuevos retos, viejos miedos y enemigos inesperados. Con la ayuda del Sr. Han y la inesperada aparición de Daniel LaRusso, el Karate Kid original, aprenderá a combinar tradición y renovación en un combate que lo cambiará todo. Karate Kid: Legends conecta generaciones y estilos en una nueva entrega del icónico universo de Cobra Kai.

Jero opina "tiene el espíritu de Karate Kid, pero también de Rocky" Joaquín Reyes después de ver Karate Kid de joven se apuntó a karate

Profesor Stanley Deen

Sinopsis: Cuando el profesor Stanley Deen se entera de que uno de sus alumnos, Nate, vive en su coche y ha acabado en prisión, no duda en pagar su fianza. Lo que empieza como un gesto de bondad pronto se convierte en una misión a contrarreloj: ayudar a un joven atrapado en un espiral de autodestrucción. Pero al intentar guiarlo, el Sr. Deen descubre que Nate esconde secretos oscuros capaces de arrastrarlo todo a la ruina. Una historia intensa sobre redención, segundas oportunidades y la delgada línea entre ayudar y perderse en el intento.

El crítico Jerónimo ha opinado que "está bastante bien... del estilo de El indomable Will Hunting, es muy bueno para adolescentes". Se llega a tratar el tema de los problemas de afectividad de hoy en día.