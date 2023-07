FundéuRAE: “versión acelerada”, no “sped up version” ni “versión sped up”

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que el adjetivo acelerado es el adecuado como alternativa al anglicismo sped up en expresiones como canción/versión sped up o sped up song/version.

En los medios de comunicación en general y en las plataformas digitales en particular se encuentran frases como las siguientes: Una estrella consagrada que ha tirado directamente de versión sped up para multiplicar su éxito, ¿Qué son las sped up songs y por qué son tan virales? o Inicialmente podría ser interesante lanzar una versión Sped Up solo para redes sociales (TikTok, Instagram...).

La forma sped up, participio pasado irregular del verbo inglés to speed up, que según el diccionario de Cambridge significa acelerar, se está empleando para hacer referencia a canciones o a versiones de ellas en las que se incrementa la velocidad de reproducción. Sin embargo, en español puede hablarse de canción o versión acelerada y evitar así tanto el anglicismo puro sped up version/song como la fórmula híbrida versión/canción sped up.

Así, en los ejemplos anteriores lo apropiado habría sido Una estrella consagrada que ha tirado directamente de versión acelerada para multiplicar su éxito, ¿Qué son las canciones aceleradas y por qué son tan virales? e Inicialmente podría ser interesante lanzar una versión acelerada solo para redes sociales (TikTok, Instagram...).

