FundéuRAE: "megavatio", escritura adecuada

La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que el término "megavatio" se escribe con "v" (no "megawatio") y en minúscula, y su símbolo es "MW".

Con motivo de las noticias relacionadas con el aumento del precio de la luz en España, se leen frases como "Estamos pagando a una media de 133,76 euros el Megawatio", "Más de 130 euros y medio el megawatio hora" o "El precio mayorista de la luz volverá a superar mañana los 100 /Mwh".

Por un lado, tal y como se registra en el "Diccionario de la lengua española", el nombre de la unidad de potencia equivalente a un millón de vatios (no "watios") se escribe con ve o ve baja, y, por tratarse de un nombre común, en minúscula. Por otro, el símbolo del megavatio es "MW", con mayúsculas.

Además, si se quieren relacionar el megavatio y la hora para el consumo, lo adecuado es redactar "megavatio hora" (plural "megavatios hora"), y su símbolo es "MWh", no "Mwh", ni "MWH", ni "MW/h". No es adecuada la variante "megavatio por hora", que se emplea probablemente por influencia de "kilómetros por hora", dado que las dos unidades se multiplican y no se dividen.

Así pues, los ejemplos iniciales quedarían corregidos de la siguiente manera: "Estamos pagando a una media de 133,76 euros el megavatio", "Más de 130 euros y medio el megavatio hora" y "El precio mayorista de la luz volverá a superar mañana los 100 /MWh".

