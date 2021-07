FundéuRAE: "a gusto", no "agusto"

La expresión "a gusto", que significa 'cómodamente' y 'a placer, sin embarazo ni impedimento alguno', se escribe en dos palabras y no en una sola ("agusto"), recuerda la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE.

Sin embargo, en ocasiones en los medios de comunicación pueden encontrarse ejemplos como "Wifi y otras facilidades para teletrabajar y hacer reuniones agusto" o "El delantero zurdo reconoce sentirse muy agusto en la demarcación de extremo derecho", donde lo adecuado habría sido escribir "a gusto".

Por otro lado, y tal como recoge el "Diccionario panhispánico de dudas", conviene no confundir las construcciones "a mi (tu, su, etc.) gusto" y "para mi (tu, su, etc.) gusto". La primera de ellas significa 'según mi deseo', como en "Quiero que programen las películas a mi gusto", mientras que la segunda significa 'en mi opinión': "Para mi gusto la programación de las películas no fue la más adecuada".

