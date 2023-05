FundéuRAE: “74 000 espectadores”, no “74 mil” ni “74 000 mil espectadores”

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que en la escritura de los numerales compuestos, lo adecuado es 74 000 espectadores, no 74 mil ni 74 000 mil espectadores.

Sin embargo, en la prensa se encuentran frases como Los presuntos responsables dieron 28 mil pesos y el municipio de Tepeji les otorgó el perdón, Más de 7000 mil estudiantes de la Unach se capacitarán ante sismos o Más de 5000 mil visitantes, talleres y conferencias y todo en 7000 metros cuadrados de exposición.

Como se indica en la ortografía académica, en la escritura de los numerales compuestos de dos o más palabras, no es apropiado mezclar cifras y letras. Cuando se trata de cantidades expresadas en más de dos palabras, mil no funciona como sustantivo, sino que forma parte de un adjetivo numeral que no resulta apropiado escribir combinando cifras y letras. Tampoco es adecuado escribir la cantidad numérica completa y añadir después mil.

Por lo tanto, en los ejemplos anteriores lo indicado habría sido Los presuntos responsables dieron 28 000 pesos y el municipio de Tepeji les otorgó el perdón, Más de 7000 estudiantes de la Unach se capacitarán ante sismos y Más de 5000 visitantes, talleres y conferencias y todo en 7000 metros cuadrados de exposición.

Es diferente el caso de millón, billón, trillón y cuatrillón, ya que, al ser sustantivos, sí pueden aparecer junto a cifras: 14 millones de personas. Por otro lado, su condición de sustantivos hace que el elemento al que cuantifican deba ir precedido por la preposición de: un millón de personas, 2 billones de euros, y no un millón personas, 2 billones euros.

