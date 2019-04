Fundéu BBVA: proclamación del emperador Naruhito, claves de redacción

Con motivo de la proclamación del emperador Naruhito, la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA, ofrece las siguientes claves de redacción:

1. Proclamación, coronación, entronización

La palabra proclamación es la más adecuada para referirse a los actos públicos y ceremonias con que se declara e inaugura un nuevo imperio. No resulta conveniente el uso de coronación, puesto que no se realiza el acto en sí de poner una corona sobre el nuevo emperador. Tampoco es preciso el término entronización, ya que no son sinónimos en este caso, sino que es otro de los actos relacionados con la sucesión del emperador.

2. La palabra emperador, en minúscula

Los títulos emperador, emperatriz, príncipe, princesa se escriben en minúscula, conforme a las normas de la Ortografía sobre títulos y cargos, vayan acompañados del nombre propio o no: el emperador y el emperador Naruhito.

La expresión emperador emérito es adecuada para referirse a Akihito una vez que ha dejado de ser jefe del Estado. Conforme al Diccionario académico, el adjetivo emérito, que se usa sobre todo, pero no exclusivamente, en el caso de los profesores, alude a quien se ha jubilado y mantiene sus honores y alguna de sus funciones.

3. Trono: mayúsculas y minúsculas

La expresión trono imperial es un nombre común descriptivo que se escribe en minúscula. En cambio, Trono del Crisantemo se puede escribir con iniciales mayúsculas si se interpreta como nombre propio de una obra artística, que representa el imperio.

4. Nombre de la nueva era

Bella Armonía es la traducción oficial de esta nueva era, cuyo nombre japonés es Reiwa.

5. Abdicar el trono o del trono, no al trono

El verbo abdicar, que significa ceder un monarca la soberanía sobre su reino, como transitivo se construye sin preposición (abdicar el trono) y cuando funciona como intransitivo le sigue un complemento introducido por de, no por a (abdicar del trono, no abdicar al trono), tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas. Cuando se menciona al nuevo emperador, el verbo va seguido de en o en favor de.

6. La expresión jefe de Estado, con mayúscula en Estado

En jefe del Estado, la palabra Estado se escribe con mayúscula porque adquiere carácter institucional. También se escriben con mayúscula los nombres de entidades, organismos o instituciones: Dieta Nacional, dividida en Cámara Alta (Cámara de Consejeros) y Cámara Baja (Cámara de Representantes).

7. El prefijo ex-

El emperador Akihito y la emperatriz Michiko conservan el título de emperador y emperatriz, aunque no la jefatura del Estado. En este sentido, en ex jefe de Estado el prefijo se escribe separado conforme a la Ortografía, ya que afecta a varias palabras que tienen un significado unitario. En cambio, si se decidiera emplear la palabra exemperador, que está gramaticalmente bien formada con independencia de que su uso sea o no adecuado desde el punto de vista institucional, el prefijo se escribiría pegado a la palabra: el exemperador de Japón.

8. Las dinastías, en mayúscula

La palabra dinastía, con el significado de serie de príncipes soberanos pertenecientes a una familia, se escribe en minúscula, pero el apellido con el que se designa a dicha familia o dinastía comienza por mayúscula inicial, por lo que, en lugar de La dinastía japonesa es la monarquía hereditaria continuada más antigua, que es conocida como la Dinastía Yamato, lo adecuado habría sido La dinastía japonesa es la monarquía hereditaria continuada más antigua, que es conocida como la dinastía Yamato.

9. Tokio, mejor que Tokyo

La forma adecuada en español del nombre de la capital de Japón es Tokio, con i latina, no Tokyo, con ye. De igual modo, lo adecuado es Kioto, en lugar de Kyoto.

