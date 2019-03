Fundéu BBVA: la “Hora del Planeta”, con mayúsculas

La Hora del Planeta se escribe con mayúsculas iniciales por referirse al nombre oficial de esta iniciativa, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.Sin embargo, y con motivo de la celebración de la Hora del Planeta contra el cambio climático, es habitual encontrar en los medios de comunicación frases como Este año se espera que la hora del Planeta bata récords, ... está invitado a unirse a la hora del planeta o Coincidiendo con la celebración de La Hora del Planeta...Lo apropiado es considerar esta denominación como la de las festividades, ya sean civiles o religiosas, y escribirla con iniciales mayúsculas, como indica la Ortografía de la lengua española, y decir Este año se espera que la Hora del Planeta bata récords o ... está invitado a unirse a la Hora del Planeta.Se recuerda asimismo que esta denominación no tiene por qué entrecomillarse y que el artículo la debe ir en minúscula (salvo si inicia una oración) porque no forma parte de ella; así, el primero de los ejemplos anteriores debería ser Coincidiendo con la celebración de la Hora del Planeta....En las noticias relacionadas con esta iniciativa también se habla de huella de carbono y huella ecológica, y hay que aclarar que se trata de índices que miden el impacto ambiental, pero no deben confundirse, ya que lo hacen a partir de parámetros diferentes: la huella de carbono se refiere a la emisión de gases de efecto invernadero, mientras que la huella ecológica analiza el efecto en la Tierra de la demanda que hace el hombre de los recursos existentes.Por otra parte, cabe añadir que la palabra planeta, como sustantivo común que es, se escribe con minúscula inicial, aunque por antonomasia suela remitir a la Tierra, en todos aquellos casos en los que no forme parte de un nombre propio en concreto.

