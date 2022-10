"Forasteros", un espectáculo que reivindica a Madrid como cuna del flamenco

Un ejercicio de "justicia y memoria", eso es "Forasteros", el espectáculo que estrena este viernes el Teatro de la Abadía y en el que el cantaor madrileño Paco del Pozo, el máximo representante del flamenco castizo, recordará a los que hicieron que el Madrid de los años 60 fuera la "capital" de este arte.

Del Pozo cantará por Pepe de la Matrona, Rafael Romero, El Sordera, Manolo Caracol, El Culata, La Paquera, Indio Gitano, José Menese; o revolucionarios como Farina o Valderrama. Artistas, todos ellos, que venían a "consagrarse" a Madrid desde sus ciudades de origen.

"Su máxima ilusión y su objetivo era venir a cantar a Madrid, por lo cual el flamenco le debe todo a esta ciudad, porque es la plaza grande donde los artistas vienen y venían a consagrarse", ha contado a EFE Paco del Pozo, el cantaor madrileño más relevante de los últimos tiempos y que ha presentado esta propuesta escénica en el 25 aniversario de su Lámpara Minera en el Cante de las Minas de La Unión (Murcia).

A su lado, en el escenario de la Abadía -que acoge este espectáculo en el marco del festival Suma Flamenca- estarán Jerónimo Maya, que además de director musical acompañará con su guitarra a Del Pozo, la cantaora Lela Soto, el cantaor Yeyé de Cádiz, el actor Mario Zorrilla y los bailaores Noé Barroso y Rafael Peral.

Según Del Pozo, la idea surgió durante una comida con el periodista David Calzado, quien se ha encargado del guión de "Forasteros" y quien ha explicado a EFE que la ciudad de Madrid "está ligada al flamenco desde su momento germinal y así lo confirman los primeros escritos de los que tenemos constancia".

"Desde mediados del XIX Madrid es para los flamencos una aspiración, un sueño, el sustento de familias enteras y el punto de encuentro de generaciones de cantaores, bailaores y tocaores. Y de aficionados, por supuesto. Madrid es laboratorio de pruebas, pedestal y juez severo que sentencia sobre quién va a trascender en la historia de este arte. En el flamenco, sin Madrid no hay paraíso", ha puntualizado.

Palabras que corrobora también Del Pozo: "El flamenco para Madrid lo ha sido todo porque es una música que va mucho con lo castizo, con las tabernas, con la forma de vivir, ha habido siempre una simbiosis entre lo castizo y lo flamenco", ha aseverado.

A través de una fórmula "divertida y didáctica", este espectáculo, que sueña con recorrer más escenarios, sumergirá al espectador en esa "época dorada" de los años 60 en los que en la capital de España había casi una veintena de tablaos, "a cual mejor", y donde estaban "los mejores artistas del mundo de la música flamenca".

"Como madrileño este espectáculo es muy especial y lo noto muy mío; además, he tenido el honor de compartir momentos con muchos de los cantaores a los que ahora homenajeamos. Para mí, como representante del cante en Madrid, es hacer un homenaje a mis antecesores, de los que he aprendido tanto y me han dejado esa herencia tan maravillosa", ha concluido Del Pozo.