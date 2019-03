Filmin estrenará en abril un documental sobre Steve Bannon

DOCUMENTAL ESTRENO

Tras su reciente paso por el Festival de Sundance, Filmin estrenará en abril, en cines y en su plataforma, el documental "El gran manipulador" ("The Brink"), sobre la figura de Steve Bannon, exasesor de Donald Trump e ideólogo de la extrema derecha internacional.,Dirigido por Alison Klayman ("Ai Weiwei: Never sorry"), el documental indaga en el perfil del que fue jefe de estrategia de Trump durante la campaña que le llevó a la Casa Blanca y los primeros meses de su mandato