Fallece a los 87 años el actor Terence Stamp, conocido por 'Superman' y 'Las aventuras de Priscilla, reina del desierto'

El actor británico Terence Stamp ha muerto a los 87 años, tal y como ha confirmado su familia este domingo. Reconocido por una trayectoria que abarcó más de seis décadas, dejó una huella imborrable en el cine internacional.

Saltó a la fama en la efervescente escena londinense de los años sesenta y alcanzó gran notoriedad en Hollywood al dar vida al villano General Zod en Superman y Superman II. Pero su carrera fue mucho más allá de los grandes éxitos de taquilla: trabajó con directores de prestigio como Pier Paolo Pasolini en Teorema (1968), exploró registros poéticos en Una temporada en el infierno (1971) y sorprendió con su papel en Las aventuras de Priscilla, reina del desierto (1994), donde interpretó a una mujer transgénero.

En un comunicado, sus allegados destacaron que Stamp “deja una obra inmensa, tanto en la interpretación como en la escritura, que seguirá inspirando a futuras generaciones”, y solicitaron respeto a su intimidad en estos momentos de duelo.