Fabulous T-Birds y D.K. Harrell ofrecen en Bilbao Blues sus únicos conciertos en España

The Fabulous Thunderbirds (T-Birds) y D.K. Harrell ofrecerán sus únicos conciertos de este año en España en la tercera edición del Bilbao Blues Festival, que se celebra del 15 al 28 de julio en la capital vizcaína con una programación gratuita.

La mítica banda y el joven talento norteamericano se unen en el cartel a los artistas ya confirmados Ana Popovic, Big Yuyu, Martha High & The Soul Cookers, Anson Funderburgh, Mike Morgan y Shawn Pittman, según ha informado este miércoles el Ayuntamiento de Bilbao, impulsor del citado festival.

El líder de los T-Birds, el armonicista Kim Wilson (Michigan, USA, 1951), recibirá además el Premio Bilbao Blues Festival de esta edición por su sólida carrera y trayectoria musical.

Wilson cuyo trabajo tiene influencias directas de Little Walter, James Cotton, Big Walter Horton, Slim Harpo y Lazy Lester, fue el líder de la banda Aces, Straights y Shuffles en Minneapolis, Minnesota (USA).

A finales de los años 70 formó The Fabulous Thunderbirds junto al guitarrista Jimmie Vaughan. En la actualidad el grupo lo componen Johnny Moeller (guitarra), Bob Welsh (piano/guitarra), Rudy Albin (batería) y Steve Kirsty (bajo).

Este músico norteamericano participa en unos 300 conciertos al año, tanto en festivales de música blues como en clubes de todo el mundo, ya sea como líder de los Fabulous Thunderbirds como con los Blues Allstars de Kim Wilson.

En 2016 ganó un Blues Music Award en la categoría 'Instrumentalist - Harmonica'.

D.K. Harrell (Luisiana, USA, 1998), por su parte, está considerado el nuevo fenómeno joven del blues estadounidense y a sus 26 años ofrece una nueva perspectiva de la vertiente clásica del género, según la crítica especializada.

En 2019 actuó en el simposio de B.B. King y tuvo el honor de tocar una de sus emblemáticas guitarras, Lucille.

Se clasificó en tercer lugar en el 2022 International Blues Challenge y ese mismo año recibió el Premio King of the Blues B.B. King que otorga la Jus Blues Music Foundation.

'The Right Man' es su álbum debut, editado en junio de 2023 bajo el sello de la Little Village Foundation.