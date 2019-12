Esto es lo que pasa cuando Silvester Stallone visita la estatua de Rocky Balboa

El pasado 17 de diciembre el actor Silvester Stallone compartió en su cuenta oficial de Twitter una escena que hará sonreír a los más melancólicos de sus fans. En un vídeo que se ha hecho viral, Silvester Stallone visita la estatua de su icónico personaje Rocky Balboa en Filadelfia.

El vídeo ya tiene 200 mil reproducciones y en él se puede observar como Stallone se acerca a la estatua de uno de sus papeles más famosos. Los fans que hay alrededor se agrupan junto al actor de Nueva York y se unen a él para hacerse una foto con la estatua de Rocky. En la publicación asegura: “De repente aparecieron algunos de los mejores fanáticos del mundo. Soy un hombre con suerte, gracias a ustedes”

La estatua se encuentra a un lateral de los escalones principales del Museo de Arte de Filadelfia, en Estados Unidos. La escultura se colocó en su día para la grabación de la tercera película de la saga: Rocky III. Un lugar con mucha historia para los fanáticos de Rocky, pues es el lugar donde el boxeador más famoso del cine termina su entrenamiento.

And moments later, suddenly appeared some of the best fans in the world! I’m a lucky man thanks to you guys! #KeepPunching pic.twitter.com/uTTcHtypC3