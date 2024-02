Este es el país en el que más se habla euskera fuera de España: El 10% de los antepasados son vascos

En el País Vasco la población a finales de 2023, según datos del Instituto Vasco de Estadística, es de 2.196.745 personas. Por otro lado, si atendemos otros datos del mismo Eustat, en el 2022 los registros apuntaban a que sólo en el 13% de los hogares de la comunidad autónoma hablaban el euskera y el 17,8 confiesa que es su primera lengua. Entonces, ¿cómo puede ser que la lengua vasca tenga un total de 750.000 hablantes? La respuesta es sencilla: mirando más allá de la región y el País Vasco francés e, incluso, fuera de la península ibérica.









Y es que se trata de uno de los idiomas más antiguos de todo el continente europeo, hasta tal punto que su procedencia es desconocida y se desconocen sus influencias. No obstante, la emigración y las conexiones entre poblaciones extranjeras ha hecho que el euskera haya traspasado fronteras y haya países donde lo hablen no pocas personas. De hecho, hay un país en el que el 10% de los antepasados son de origen vasco, por lo que la presencia de la lengua es más predominante.





Todos los países en los que se habla euskera



En la actualidad hay registradas más de 153 Euskal Etxeak o 'casas vascas' tanto en España como en el resto del mundo. Según el propio Gobierno Vasco, estas están localizadas en un total de 19 países son contar con España. Dos de ellos, obviamente, son Andorra y Francia, por proximidad geográfica, pero también existen lazos con Euskadi en Italia, Reino Unido o Australia. Y es que estas 'casas' nacieron con el objetivo de preservar la cultura vasca tanto cultural como socialmente con eventos, clases de idiomas, conciertos y demás.

Casa vasca o Euskal Etxeak en Idaho, Estados Unidos









No obstante, si hay territorios donde existe presencia de tradición vasca es en norteamérica, centroamérica y sudamérica, debido a las dos olas de migraciones históricas desde la península. Así, la lista de 'casas vascas' se completa con Canadá, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Chile, El Salvador, Perú, Puerto Rico, México, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Así, no es de extrañar que esas migraciones al otro lado del charco reforzaran la necesidad de crear esas Euskal Etxeak para unir culturalmente a todos los que habían ido a “hacer las Américas”. No obstante, hay un país donde la presencia es mucho más grande.





El país extranjero donde más se habla euskera



Como explica un informe de la Universidad del País Vasco que recoge la BBC, la diáspora de Euskadi tiene dos tramos diferenciados. Un primer espacio entre el descubrimiento de América y 1810 en el que la emigración se produjo, sobre todo, a México y a Perú, mientras que a partir del siglo XIX a Estados Unidos pero, sobre todo, a Argentina y Uruguay. Estos emigraron no sólo por motivos económicos, si no también por el contexto de la Guerra Civil en España. Así, con el tiempo los vascos dejaron un impronta cultural más grande en territorio argentino.









De hecho, algunos apellidos llegaron para quedarse y, a día de hoy, son habituales los nombres como Iturbide, que se traduce como “camino de la fuente” del euskera. También Elizondo o incluso Bolívar, apellido de uno de los grandes revolucionarios de América, tienen origen vasco (bolívar se traduce como la vega del molino). Así, según algunos expertos, los vascos generaron un total de 70.000 apellidos en el continente americano, de los que hoy conservan hasta unos 35.000.