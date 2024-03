Este es el lenguaje que se enseña en colegios de España y en el que no se usan palabras: No es el de signos

De las 48 millones de personas que viven en España todas hablan un total de cinco lenguas oficiales sumando el castellano, el catalán, el gallego, el euskera y el valenciano. Además, entre esas personas que utilizan cada día el español, suelen hacerlo o bien sin acento o echando mano de algunos de los 14 dialectos que existen en la península ibérica, como el andaluz, el benasqués de Huesca o el bable asturiano.

No obstante, si algo ha probado la historia en nuestro país es que las personas terminando encontrando la forma de comunicarse. Un caso evidente es el lenguaje de signos, una lengua gestual empleada usualmente por personas sordas, mudas y aquellos que conviven con ellos de forma habitual. Así, en nuestro país los datos estiman que hay un total de 100.000 personas que empelan el lenguaje de signos. Para un 30% de ellos es su segunda lengua y hay que explicar que hay una diferenciación clara entre el lenguaje de signos español y el catalán, los dos que existen, según la Confederación Estatal de Personas Sordas.









No obstante, hay otro idioma no verbal, sin palabras, que tiene su origen en una región española, que hablan más de 20.000 personas y que está recogido por la Unesco.





La lengua en España que no usa palabras



Se trata de un lenguaje de origen prehispánico, por lo que tiene cientos y cientos de años en los que el conocido como 'silbo gomero' ha sido trasladado de padres a hijos y de maestros a discípulos. Se trata de una forma de comunicación basada en silbidos para comunicar a personas a larga distancia (hasta 5 kilómetros). Se basa, principalmente, en sustituir vocales y consonantes por silbidos y tiene su origen en la isla de La Gomera, en las Islas Canarias, donde lo dominan hasta 22.000 personas, convirtiéndolo en el único lenguaje silbado oficial.









Así, dos silbidos diferenciados sustituyen a las cinco vocales españolas; cuatro a las consonantes y a través de estos seis silbidos se pueden expresar más de 4.000 conceptos, como explica el propio Ministerio de Cultura en su web oficial. De hecho, asegura que todos los habitantes de la isla conocen esta forma de comunicación y que, incluso, lo practican la mayoría de personas nacidas entre 1950 y los niños escolarizados desde 1999.





El origen del 'silbo gomero'

No obstante, no fue hasta 2009 que el 'silbo gomero' quedó registrado en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Concretamente sobre su nacimiento se sabe que el lenguaje lo crearon las primeras personas que poblaron La Gomera, pero que se extendió hasta otras islas como El Hierro, Tenerife o Gran Canaria. Su utilidad era la de comunicar a unos pastores con otros. No obstante, el 'silbo gomero' corrió serio riesgo de desaparecer a lo largo del siglo XX, conforme más personas dejaban las actividades de pastoreo.









Así, y como hemos mencionado antes, todos los niños escolarizados desde 1999 en la isla lo conocen precisamente porque el gobierno canario, ante el riesgo de desaparición del lenguaje, decidieron implantarlo como parte de la formación en los colegios y lo reconoció como patrimonio etnográfico. De hecho, desde 2018 el 'silbo' abarca también los cursos de tercero y cuarto de la ESO, además su enseñanza se extendió más allá de La Gomera hasta toda la Comunidad Autónoma de Canarias.