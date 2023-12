Estas son las palabras en euskera que usas cada día creyendo que son españolas: descubre qué significan

Se estima que el euskera, la lengua original del País Vasco, la hablan en el mundo unas 750.000 personas y, según muchos, se trata de la lengua más antigua de Europa, al menos de las que todavía se hablan. Concretamente, Gipuzkoa sería la provincia con mayor número de vascoparlantes. No obstante, otros datos del Instituto Vasco de Estadística del pasado año 2022 reflejaban que sólo en el 13% de los hogares de la región hablaban el idioma y 17,8 confiesa que es su primera lengua.









Un idioma que no tiene relación con ningún otro y del que se desconoce su procedencia, lo que lo hace más especial. Concretamente, hace sólo unos días se celebró el Día Internacional del Euskera y, puede que muchos españoles no lo sepa, pero usan el euskera más a menudo de lo que parece, pensando que en realidad están utilizando el castellano. Y no se trata de un casual “agur” o “egun on”, sino palabras perfectamente integradas y que pasan desapercibidas.





Palabras en euskera que usas creyendo que son españolas



Y es que, según un informe de la BBC y que recoge El Español, únicamente 95 palabras del euskera han terminado por integrarse en el castellano del día a día en España cosa que, al revés, se trata de 4.000. Y es que hay 153 casas vascas repartidas a lo largo del planeta, dedicadas exclusivamente a promover el uso de la lengua de Euskadi.









Así, hay palabras específicas como 'chabola', que se conoce como casas de pobre construcción, en realidad tiene su origen en el término 'txabola', que se refiere a casas de madera y de bajas condiciones de habitabilidad. Algo similar. También existe 'aquelarre', que ha sido modificada del euskera 'akelarre' al castellano, y significa un grupo o concentración de brujas para celebrar rituales satánicos. También han pasado de un idioma al otro algunas como cococha o gabarra.

Además, muchos españoles han descubierto recientemente palabras originarias del territorio vasca que son más bonitas de lo que pensaban. Algunas como maitemindu, una combinación entre maite, que significa 'amor', y mindu, que se traduce como 'herido'. Por lo tanto, maitemindu se traduciría casi como herido de amor. Además, existe Amona, la suma de “ama” y “ona”, mamá y buena. Incluso, otsail, que se conoce como el mes de febrero, es una combinación entre mes y lobo, el mes del lobo, que casualmente es el del celo.









El apellido vasco más largo



Y, en lo que se refiere al euskera y la cultura vasca, uno de los comunicadores de COPE más reconocidos en la región, Jon Uriarte, ha comentado en alguna ocasión curiosidades de su tierra. Hace sólo unos meses desvelaba a Expósito cuál era precisamente el apellido vasco más largo que conoce. "El DNI es desplegable", comentaba el director de La Linterna.

“Yo tengo un amigo que se llama Ikazurriagagoitiagabigageaskoa”, bromeaba Uriarte al recordar el nombre de un colega que conoció en la mili. Ironizaba con que, al pasar revista, sólo le preguntaban el primer apellido y que se limitaban a llamarle 'Iñaki'.