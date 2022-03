Ennatu Domingo: "Soy una catalana etíope con un trayecto vital intenso"

Nacida en la Etiopía rural, a los siete años Ennatu Domingo fue adoptada por una familia catalana, después de perder a su madre, de apenas 25 y a su hermano pequeño Mikaele, de unos tres, iniciando una nueva vida en Barcelona, tal como cuenta en su debut literario "Madera de eucalipto quemada" (Navona).

El libro, escrito originalmente en catalán con el título "Fusta d'eucaliptus cremada", editado también por Navona, será publicado en inglés en 2023 por la editorial británica The Indigo Press,

En una entrevista con Efe, Domingo, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Kent en Canterbury (Inglaterra), explica que con la misma edad que tenía su madre cuando murió, 25 años, ahora muestra en el libro su "intenso trayecto vital", en primera persona, como catalana y etíope, a la vez que reflexiona sobre cuestiones como la lucha por la igualdad de género, el racismo o la pobreza en el mundo.

"Soy una chica catalana de 25 años, nacida en Etiopía y este relato empieza cuando tenía siete años, con la voz de cuando era pequeña para que el lector vea cuáles son mis preocupaciones y las preguntas que me iré haciendo para entender por qué tenemos hoy desigualdades y si las que yo veía de pequeña en Etiopía han mejorado o continúan igual", precisa.

Máster en Conflicto Internacional y Seguridad por la Universidad de Kent, en Bruselas, Domingo subraya la importancia de la educación en su experiencia y lamenta que "estos dos años de COVID han afectado negativamente el acceso a la educación de muchos niños".

Empezó a escribir el libro en 2019, cuando estaba acabando su formación académica, pensando que "podría hablar de cuestiones críticas, sin olvidar mis primeros años, en los que sólo fui al colegio un día".

Tampoco obvia que, en esta documentación de la primera etapa de su vida "visibilizo muchas experiencias de jóvenes emigrantes, de la diáspora africana, un tema del que hay que hablar".

Por otra parte, Ennatu Domingo no está dispuesta a perder la batalla de la identidad y afirma que la escritura le ayuda a "dejar un testimonio de los retos que he superado a nivel individual, pero hay muchas mujeres y niñas en África que no pueden ir al colegio, que sufren violencia, algo que contribuye a mi resistencia al olvido y a querer dar un valor a esa memoria".

Asimismo, en el libro aborda una cuestión como la de la "desculturización", y rememora como, al llegar a Barcelona, dejó de lado su lengua natal, lo que supone "dejar de tener acceso a una riqueza cultural que ya no puedes heredar".

Sin embargo, con el tiempo ha ido consolidando los elementos de su identidad amhara y ha llegado a la conclusión de que "es más importante cómo construyes tu identidad que cómo te ven los otros".

En este punto, no obvia que la sociedad "no me lo pone fácil, es racista, constantemente me trata como si fuera un extranjero y esto es muy importante poderlo contar".

Sobre el título del libro, indica que la madera de eucalipto es la principal fuente de energía en Etiopía y que el día que no se huela su olor a quemado significará que: "hemos avanzado, que hemos hecho muchos cambios allí y que mujeres y niñas ya no deberán cargar leña para generar energía y se habrá conseguido un mayor equilibrio entre el mundo rural y el urbano".

Ennatu Domingo, que también ha trabajado como becaria en la International Crisis Group, con sede en Nairobi (Kenia), remarca que hoy Etiopía "tiene muchas contradicciones, porque está en un proceso de industrialización, de abrir su economía después de muchos años de un sistema muy controlado por el estado, y tiene muchos retos por delante".