La energía de David Bisbal pone el broche de oro a la 23ª edición del Festival de Cap Roig

El almeriense David Bisbal ha puesto este sábado el broche de oro a la 23ª edición del Festival de Cap de Cap Roig de Calella de Palafrugell, donde ha presentado su espectáculo Me siento vivo Tour 2023, en el que ha hecho un repaso a dos décadas de carrera musical y ha interpretado algunos de los temas que incluirá su nuevo disco que lleva el mismo nombre.

Me siento vivo, el octavo álbum de estudio de Bisbal que verá la luz este septiembre y es probablemente su trabajo más elaborado en cuanto a arreglos y calidad vocal y uno de los más innovadores de su carrera, incluye desde pop con sonido de los ochenta, pasando por pop latino, bachata y disco, hasta grandes baladas atemporales.

Tras simular romper la pantalla gigante de detrás del escenario y saltar para ponerse frente a sus fans, ha sonado Ajedrez, el primer single de su próximo trabajo discográfico, que ha sido el elegido por el artista para abrir el concierto organizado por Clippers Live con el impulso de Caixa Bank, ante 2.400 personas.

Bona nit a tothom Cap Roig, un petó, ha soltado en catalán Bisbal, que ha explicado al público que no sabe cuántas veces a estado en este escenario pero que espera que no sea la última porque aquí me siento vivo y en familia, y les ha advertido: Este concierto no va de sentados.

Quiero seguir disfrutando de estos maravillosos 20 años a vuestro lado, desde aquel concurso Operación Triunfo (OT), aquella vez que llegué por primera vez a Barcelona persiguiendo mi sueño y luchando por él, después de cuatro temporadas con la orquesta Expresiones...y aquí estoy una vez más con todos vosotros, ha dicho el artista a sus fans.

Les ha avanzado que iba a cantar canciones de toda la vida y algunas nuevas y así ha optado por algunos de sus éxitos como Quién me iba a decir, Torre de Babel, Lloraré las penas, Oye el boom, en la que no han faltado ni sus movimientos de pelvis ni su giro sobre si mismo, conocido como Bisbivuelta.

Bisbal, que ha empezado su actuación con traje chaqueta negro, pronto ha tenido que cambiar su indumentaria por la gran humedad que había y ha optado por una camisa animal print roja de leopardo con una camiseta negra de tiras.

Unas canciones más tarde, y visiblemente acalorado, se ha puesto una camisa negra con pantalón de cuero negro y ha acabado el espectáculo con una camiseta negra donde se podía leer Dónde están los máquinas.

La grada en pleno ha seguido el ritmo de Mi princesa con los brazos de un lado hacia otro y ha aprovechado que tenía a sus fans entregados para presentarles dos temas de su último disco, Me siento vivo, que ha dicho habla de lo más importante, la familia y Ay, ay, ay, que ha descrito como una bachata aflamencá, le hemos puesto guitarra flamenca.

El almeriense, de 44 años y con la solvencia adquirida tras más de dos décadas de oficio, ha pedido a la grada recordar estas baladas de toda la vida y se ha lanzado a un popurrí de los temas lentos más exitosos de su carrera como Quiero perderme en tu cuerpo, Culpable o Dígale.

En medio del concierto ha saludado a clubes de fans que veían el concierto en striming, a gente que llevaba la camiseta de la UD Almería, o que mostraban bandera de Venezuela, o las de Almería y de Cataluña unidas.

Con un nuevo salto al presente ha presentado Tengo roto el corazón, de la que ha dicho que es otra de sus canciones inéditas, que sigue un poco el patrón de ese sonido más ochentero, noventero, pop y ha puesto a bailar al público, que ya tarareaba alguna estrofa.

Tras dos muy aplaudidas, Esclavo de tus besos y Silencio, ha llegado el turno de un popurrí en el que no han faltado imprescindibles como Si tu la quieres, Bésame, Perdón y temas más rumberos como A contracorriente, y A partir de hoy, con la que puso punto final, momentáneamente a su actuación.

Ya en los bises ha hecho seguir vibrando a sus fans con Corazón latino, Bulería y Ave María, temas lanzados en 2002 y 2004 que se han convertido en auténticos himnos del pop español y que han mantenido a toda la grada en pie cantando y bailando.

El artista ha desgranado un repertorio de unas 30 canciones en dos horas de show que ha clausurado por todo lo alto a esta 23ª edición del Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell, por el que han pasado 23 artistas, como Rod Stewart, Simply Red, Sebastián Yatra, Mika o Manuel Carrasco, y ha contado con más de 53.000 asistentes de público, un 94% de ocupación.