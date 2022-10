Dramaturgo Paco Bezerra pregunta si está "vetado en la Comunidad de Madrid"

El dramaturgo Paco Bezerra vuelve a estar en el foco de la polémica al cancelarse su participación en la inauguración del Festival Eñe 2022 en la Biblioteca Joaquín Leguina de la Comunidad de Madrid, de la que también dependen los Teatros del Canal, que cancelaron su obra sobre Santa Teresa esta temporada.

En una conversación telefónica con Efe este jueves, Bezerra, Premio Nacional de Literatura Dramática, señala que ha enviado una carta a la organización del festival para que aclare si "estoy vetado en los espacios de la Comunidad de Madrid".

En el mes de julio, la Comunidad de Madrid alegó razones económicas para no programar la obra de Bezerra "Muero porque no muero (La vida doble de Teresa)", en los Teatros del Canal, a pesar de que el autor tenía la confirmación de la directora artística de los teatros, Blanca Li, que incluso se había asignado la sala Verde y una fecha, enero de 2023.

Ahora es la organización del festival literario, a cargo de La Fabrica y el Círculo de Bellas Artes, el que no anula su participación, pero la desplaza del calendario previsto.

El Festival Eñe le invitó a él y a su editor a participar en el llamado Escenario Sinóptico de la Biblioteca Joaquín Leguina, durante 20 minutos. Días después argumentaron que querían ampliarle el tiempo y trasladaban su participación a una librería.

Esta mañana, la organización ha desvelado que el autor está programado el 19 de noviembre en la librería Rafael Alberti, "una de las más prestigiosas de Madrid", dirigida por Lola Larumbe, que firma la dirección literaria del Festival Eñe 2022, durante una hora.

Bezerra asegura que ni él ni su editor se han quejado de tener 20 minutos para la exposición. "Me dieron un palco y ahora me mandan al gallinero", indica, subrayando que la repercusión de participar en la biblioteca no es la misma que en una librería.

El autor ha enviado este jueves un correo electrónico a la organización ya que considera que "no han entendido" lo esencial.

"La pregunta que se está formulando el tejido cultural del país, en este momento, no es si Paco Bezerra tiene, o no, las puertas abiertas del Festival Eñe (ha quedado claro que sí), sino si, dados los hechos que nos preceden -la cancelación de su obra en los Teatros del Canal- , tiene o no, las puertas abiertas de un espacio dependiente de la Comunidad de Madrid".

El correo concluye: "Sólo en su mano se encuentra la posibilidad de despejar esta incómoda incógnita".

La XIV edición de Festival Eñe se celebrará entre el 11 y el 27 de noviembre en sedes de Madrid y Málaga, y en él iban a participar Bezerra y su editor, Carlos Rod, en el que, además de presentar su nueva publicación, se centrarían en el último texto, "Muero porque no muero (La vida doble de Teresa)".

La organización ha argumentado en una nota que el cambio de sala "responde únicamente a los habituales ajustes en la parrilla de la programación" de un evento que se celebra en más de 32 sedes a lo largo de 17 días, así como al interés de festival de ofrecer a "Paco Bezerra un acto de una duración más acorde al interés de su obra".