Disney-Pixar presenta el tráiler oficial de Toy Story 4

Poco a poco vamos conociendo más detalles de 'Toy Story 4', la nueva película del exitoso estudio Pixar, propiedad de Disney desde su adquisición hace unos años.

En este tráiler conocemos un poco más lo que hasta ahora era casi un misterio: quién es Forky, el nuevo juguete de Bonni, la dueña actual de Woody y sus amigos. Forky se muestra absolutamente perdido en un mundo que no entiende: no es juguete y no es tenedor, pero ahí está. ¿Qué hacer? Woody estará ahí para hacérselo entender.

La sinopsis oficial cuenta que “Woody siempre ha sabido cuál es lugar en el mundo y su prioridad es cuidar de Andy y ahora Bonnie. Pero cuando Bonnie trae a su habitación un juguete nuevo y bastante antipático llamado "Forky" que es un tenedor-cuchara, comienza una aventura con viejos y nuevos amigos que enseñará a Woody lo enorme que puede ser el mundo si eres un juguete”.

Por desgracia por ahora no tenemos el tráiler doblado, y los anteriores cuando han salido en castellano no han tenido a las voces habituales: Óscar Barberán para Woody y José Luis Gil para Buzz, sin embargo el segundo anunció por Twitter que sí se encargaría de doblar al mítico superhéroe espacial:

Ya queda menos, amigo Buzz! pic.twitter.com/RFrEd68F9H — JOSE LUIS GIL SANZ (@joseluisgilsanz) 15 de marzo de 2019

Sin embargo no tenemos noticias de Barberán, aunque esperamos que repita en un papel imprescindible para él.

Toy Story 3 había supuesto el cierre de oro en 2010 con un final perfecto, redondo y muy emotivo. Sin embargo la compañía tiempo después anunció que estaba en marcha la cuarta entrega, y la fecha oficial es 20 de junio de 2019. Por lo pronto hay que conformarse con estos avances que ya dejan entrever una animación portentosa marca de la casa y una historia llena de emoción, risas y, por supuesto, lágrimas.