Del homenaje a la mujer manchega de Ulises Mérida al Poliamor de Acromatyx

El homenaje a las mujeres manchegas mediante la colección de Ulises Mérida Míticas o a una oda al amor desde la diversidad de la mano de Acromatyx y Jane Bardot con Poliamor son algunas de las propuestas que ha acogido Madrid es Moda en su segunda jornada.

Siempre he tenido ese punto de hacer una moda preparada para salir a la calle, por eso tenía muchas ganas de este proyecto, explica a EFE el diseñador Ulises Mérida sobre la colección que ha presentado esta tarde en el espacio Es Fascinante, plataforma de moda de autor con la que colabora en esta ocasión.

En Míticas, su colección más pequeña y que presenta en formato de venta directa al público, el creador ha presentado sobre maniquíes diez estilismos que van desde vestidos a conjuntos conformados por varias piezas, prendas ponibles y de cortes fluidos, como es su sello, destinadas a convertirse en fondo de armario.

Combinar el formato de pasarela y el que Madrid es Moda ofrece es muy interesante, manifiesta el diseñador sobre la plataforma, cuyo fin es acercar la moda al consumidor de la calle. La ropa de los desfiles suele tener una salida más acotada, explica Mérida, que presenta una colección donde el fucsia, el turquesa y el lila son protagonistas.

Horas antes y en el espacio Amen Concept Store, la firma Acromatyx presentaba en colaboración con la marca de joyería española Jane Bardot su colección Poliamor, un homenaje al amor y su diversidad a través de joyas de autor realizadas en plata y chapadas en oro.

Con esta colección queremos celebrar el amor y resaltar las diferentes formas de amar, porque todas son igual de válidas, explica desde Acromatyx Xavi García sobre una propuesta que materializan en joyas cuyo precio oscila entre 180 y 285 euros. A veces es más fácil acceder a un complemento que a una prenda, señala.

Con este concepto ligado a las joyas, el de ser piezas para toda la vida y que no sean pasajeras hacen también un homenaje al amor. Desde el anillo together, destinado a formas de amar convencionales, a los pendientes my ex.

García, que hace de Acormatyx una de las firmas de sello español insignia en la diversidad mediante sus prendas sin género, traslada esta vez sus propuestas al mundo de la joyería analizando las distintas formas de amar desde el diseño de cara al próximo San Valentín.

Nos interesan los conceptos que hacen un remix de las cosas, explica Diego Rivera desde Jane Bardot en referencia a su particular anillo de compromiso, mitad sello y mitad piedra cortada, disponible en este espacio abierto al público hasta el sábado, junto a prendas de la colección CALMA de Acromatyx.

Con el fin de acercar la moda a la calle, Madrid es Moda ha concluido su segunda jornada con las presentaciones de firmas consagradas como Pertegaz a otras que son emblema del talento emergente como la canaria Paloma Suárez o Dominnico, además de Reliquiae.