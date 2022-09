Del escupitajo de Harry Styles a la salida de Shia LaBeouf: todas las polémicas de 'Don't Worry Darling'

Don't Worry Darlinges una película dirigida por Olivia Wilde, cuya historia es llevada a la pantalla con Florence Pugh y Harry Styles como protagonistas. Este reparto se completa con la interpretación de Gemma Chan, KiKi Layne, Nick Kroll, Chris Pine y la propia Wilde. Hace unos días, este filme ya fue estrenado en el Festival de Venecia y fue recibida con una ovación de cuatro minutos. No obstante, ésta terminó con un polémico abandono de la actriz protagonista antes de que terminasen los aplausos. De esta manera, la presentación terminó con una sonada polémica, tal y como empezó y como lleva sucediendo desde las grabaciones del largometraje.

Muchas personas se encuentran muy expectantes ante la llegada de esta película al cine. Sin embargo, aunque todavía no se ha estrenado, no se ha parado de hablar de ella. Esto se debe a que no han dejado de surgir escándalos en torno a Don't Worry Darling, ya sea por la relación entre sus actores o entre los miembros del reparto y la propia directora. Al igual que una sonada marcha previa al comienzo de la grabación.

De hecho, este fin de semana, los miembros del reparto dieron pie a otro titular que ha acaparado todos los medios de comunicación. En esta ocasión, ha sido por culpa de Chris Pine y Harry Styles, por el momento protagonizado en el Festival de Venecia, donde se ha proyectado el filme fuera de concurso.

Este vídeo se ha viralizado en redes sociales y ha desatado un intenso debate. En él se puede ver a Olivia Wilde y a a Chris Pine sentados juntos en las gradas, mientras que a su lado quedaba un hueco vacío con un cartel que señalaba el nombre de Harry Styles. De pronto, el cantante aparecía y se acercaba al actor para sentarse, pero han sido sus gestos los que han provocado multitud de comentarios.

Muchos han señalado que el exintegrante de One Direction escupe a Pine antes de sentarse. Esto se debe al gesto que hace el músico y el propio intérprete como reacción, dado que deja de aplaudir y mira hacia abajo. Muchos aseguran que no se ve ningún escupitajo, mientras que otro aseguran que sí, demostrando así una vez más la tensión que hay entre los miembros del elenco.

Sin embargo, ha sido la publicación de un vídeo desde otro ángulo lo que ha aclarado realmente lo que pasó. En estas imágenes, Styles no parece escupir a su compañero, ya que nada sale de su boca. Además, el cantante no estaba justo al lado de Pine, por lo que habría sido imposible escupirle directamente.

A pesar de ello, esta avalancha de comentarios en Twitter demuestran, una vez más, que es una películas cuyos escándalos ya han acaparado la atención de todos. Provocando así que cualquier gesto entre los actores se convierta en un titular o Trending Topic de Twitter. Lo que no resulta raro, teniendo en cuenta todos los titulares que han surgido en torno a la ficción estos últimos meses.





La tensa relación entre Olvia Wilde y Florence Pugh

Una de las actrices que más han llamado la atención es Florence Pugh. La intérprete principal comenzó dando mucho que hablar al confirmarse que no comparecería ante la prensa, aunque aseguraron que se debía a temas de agenda por el rodaje de Dune y, antes, si se presentó en la alfombra roja.

"Florence es una fuerza. Estamos agradecidos de que consiga estar aquí esta noche y de que podamos celebrar juntos. Ha sido un honor tenerla como protagonista. En cuanto a todo el cotilleo, internet se alimenta de eso, está suficientemente bien alimentado y no voy a contribuir", decía Olivia WIlde al respecto. Sin embargo, muchos no se han creído esta justificación al tener en cuenta todos los rumores que señalan la existencia de una mala relación entre la actriz y la directora.

Según la revista Page Six, la protagonista femenina del filme y Wilde no se llevan demasiado bien, dadas las constantes muestras de afecto entre Pugh y Harry Styles, pareja actual de la directora.





Desde entonces, siempre se ha apreciado una actitud muy distante por parte de la protagonista de cara a la película. La también actriz de Mujercitas no se pronunció sobre este proyecto hasta el 11 de agosto, con una publicación del vídeo del adelanto junto a un texto promocional que destacó por ser muy poco entusiasta.

Todo esto sumado a que abandonó la sala del visionado de la película en el Festival de Venecia en plena ovación, siendo esta la última promoción en la que participará antes del estreno. Además de que, durante la premiere, se sentaron separadas y no establecieron contacto visual en ningún momento. De hecho, Pugh solo habló y bailó con Nick Kroll.

Los rumores en torno a la personaje principal comenzaron en los inicios del rodaje. En verano, la directora ya tuvo que enfrentarse a los medios de comunicación para desmentir que existía una destacada disparidad entre los salarios de Pugh y Styles, siendo este el supuesto motivo por el que la actriz había empezado a tener una tensa relación con Wilde.





La salida de Shia LaBeouf como protagonista

Otro de los escándalos más sonados ha sido el de Shia LaBeouf. En un principio, el protagonista de Transformers fue seleccionado para ser el protagonista, pero, un tiempo después, se anunció su salida del proyecto y la contratación de Harry Styles en su lugar. Esto fue todo un escándalo, teniendo también en cuenta que poco después se confirmó la relación entre Olivia Wilde y el cantante. Como consecuencia, la directora quiso aclarar lo sucedido en Varietyy apuntó que su decisión estuvo impulsada por el comportamiento del actor en el set.

"Digo esto como alguien que admira mucho su trabajo; su proceso no era adecuado para el espíritu que exijo en mis producciones (…) Tiene un proceso que, de alguna manera, parece requerir de una energía combativa y, personalmente, no creo que sea propicio para lograr buenas actuaciones (...) Crear un ambiente seguro es la mejor manera de llevar a la gente a hacer un buen trabajo. Y mi responsabilidad final es hacia la producción y el reparto, para protegerlos", decía la directora, señalando que todo fue por el bienestar del reparto.

Asimismo, Wilde destacó que LaBeouf tenía "un comportamiento inadecuado en el set de rodaje y un estilo que chocaba con el del resto del reparto y el equipo".

"Particularmente, con una película como esta, sabía que le iba a pedir a Florence que estuviera en situaciones muy vulnerables, y mi prioridad era hacerla sentir segura y apoyada", señalaba para contestar a todos los rumores que indicaban que el actor sobre todo tenía una tensa relación con Pugh.





Pero esto no se quedó aquí y, tras escuchar las palabras de Wilde, LaBeouf no dudó en responder en el mismo medio, además de publicar varios de los correos que había intercambiado con la directora: "Tú y yo sabemos las razones de mi salida. Dejé tu película porque tus actores y yo no encontramos tiempo para ensayar", escribía el actor. Por si esto fuera poco, el intérprete, hizo público un vídeo en el que Wilde le pedía solucionar la situación con su compañera para mantenerle como protagonista.

En la grabación Wilde decía que esperaba que LaBeouf y Pugh pudieran "hacer las paces" y que todavía no estaba "lista para rendirse", insistiendo así en que no se fuese del film.

"Si ella se compromete realmente, si pone su mente y su corazón en esto, llegados a este punto y si puedes hacer las paces, ¿qué piensas ¿Hay esperanza? ¿Me lo dirás?", se escuchaba decir a Wilde en el vídeo que se hizo viral. "Creo que esto podría ser una especie de llamada de atención para la señorita Flo, y quiero saber si está dispuesto a intentarlo conmigo, con nosotros", zanjaba la directora, aludiendo otra vez a Pugh. En este vídeo fue cuando saltaron las alarmas de la mala relación entre la directora y la actriz protagonista, ya que WIlde se refería a ella con el apodo de "Miss Flo" en un tono irónico.

Por otro lado, LaBeouf también escribió una carta en la que afirmaba que fue él quien decidió abandonar el proyecto debido a las dificultades a la hora de encontrar tiempo para ensayar con el resto de los actores. "Renuncié a tu película porque tus actores y yo no pudimos encontrar tiempo para ensayar", decía. "Si las mentiras se repiten lo suficiente en público, se convierten en verdad. Nunca me despidieron, Olivia. (...) Te pido humildemente, como una persona con miras a hacer las cosas bien, que se corrija el discurso lo mejor que se pueda", le pedía el actor.





La relación de Olivia Wilde y Harry Styles

Una vez desaparecido LaBeouf, el papel principal fue para Harry Styles. En ese mismo momento, se anunció que Olivia Wilde se separaba de Jason Sudeikis después de 9 años de relación y dos hijos. Tan solo unos meses después la actriz fue fotografiada de la mano del cantante y nuevo protagonista de su película, lo que confirmaba que habían iniciado una relación. Este romance también dio mucho que hablar durante las grabaciones de la película, ya que la sustitución de LaBeouf por Styles coincidió con la confirmación de su noviazgo.

No obstante, no fue la primera vez que la vida personal de la directora impactó contra el film. Los abogados de Sudeikis entregaron los papeles de la custodia de sus hijos a WIlde en abril, concretamente sobre el escenario mientras ella presentaba Don’t worry darling frente a cientos de representantes de las salas de cine de Estados Unidos durante la convención CinemaCon, en el Caesars Palace de Las Vegas. De pronto, una persona se acercó a entregarle un sobre y, pensando que se trataba de algún tipo de broma, ella interrumpió su discurso para abrirlo ante el público.

"Quizá es un guion", bromeaba entonces. Pero la expresión de su rostro cambió de inmediato y se limitó a responder a quien le dio los papeles, aunque forzó una rápida sonrisa: "Ok, lo tengo, gracias". Dado el revuelo, Sudeikis se pronunció al respecto, pero negó el saber que se le iban a entregar esos papeles de esa manera.

A pesar de ello, Wilde aseguró que esa entrega tenía que haber sido planificada porque habían logrado pasar toda la seguridad de la convención: "Por desgracia, no fue algo que me sorprendiera demasiado. Me refiero a que hay ciertas razones por las que decidí terminar con esa relación". "Hubiera odiado que ese golpe bajo hubiera eclipsado el gran trabajo de tantas personas a las que yo estaba representando", se lamentaba.





La elección de Harry Styles como protagonista

Como consecuencia de lo comentado anteriormente, el fichaje del ex miembro de One Direction ha generado una gran expectación. Es por esto por lo que el tráiler ya despertó muchas críticas entre los espectadores por su interpretación. Principalmente, los usuarios llenaron las redes sociales de comentarios sobre el "extraño acento" de Styles.

El público señaló una escena concreta en la que los protagonistas tenían una discusión de pareja. "No todos tienen esta oportunidad, y si sigues hablando así, vas a poner todo en riesgo", dice Jack, personaje interpretado por Styles. "¿Estás preocupado por una degradación? ¿Eso es lo que te preocupa?", exclamaba Pugh en la piel de Alice. "Nuestra vida, Alice, nuestra vida juntos. Esto, podríamos perder esto", terminaba diciendo el protagonista, elveando el tono de voz por su enfado.

Algunos alabaron el trabajo de Styles en ese escena, mientras que otros no dudaron en destacar su forma de cambiar su forma de hablar e interpretar a un personaje con acento americano. "¿Entonces él es inglés aquí? Porque suena como un inglés", decía un usuario de Twitter.

De la misma manera, muchos apuntaron que tenía una acento muy "confuso" porque seguía teniendo un acento británico que hace que el personaje parezca un ingles que trata de hablar como un estadounidense. "¿Por qué Harry Styles suena como si hablara con un falso acento británico?", se preguntaban.