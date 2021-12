¿Deberían haber elegido 'Madres Paralelas' de Almodóvar como candidata a los Oscar?

El próximo 27 de marzo tiene lugar la edición número 94 de los Premios Oscars y todavía no se conocen los nominados a las diferentes categorías, pero sabemos que la Academia de Cine Español ha decidido que la que represente a España sea 'El buen patrón'. Una decisión criticada por algunos círculos, que señalan que la proyección internacional de Almodóvar y el hecho de que cuenta con Penélope Cruz como protagonista de 'Madres paralelas'. Una combinación que hace, a priori, más vendible el proyecto a nivel internacional.

No obstante, ¿de verdad una cinta de Almodóvar es automáticamente más reconocible que cualquier otra película española? Repasamos, desde 1986 que la decisión comenzó a tomarla la Academia de Cine Española, cuál ha sido el resultado cuando se han decantado por el manchego, cómo ha evolucionado el éxito de sus películas en Hollywood con el paso de los años y qué ocurre cuando Penélope Cruz le acompaña.









Almodóvar y Garci, mano a mano



Apenas en la segunda ocasión en la que la Academia de Cine de España le tocó decidir qué película representaría a nuestro país en los premios Oscars de Estados Unidos ya se decantó por dejar de lado una película dirigida por Pedro Almodóvar. Lo hizo para apostar por 'Asignatura probada' de José Luis Garci, y es que parecía el movimiento más lógico: en los últimos cinco años, en las dos ocasiones en las que una película del director madrileño era la enviada a los premios norteamericanos, el resultado había sido una estatuilla y una nominación, por 'Volver a empezar' y 'Sesión continua', respectivamente.

Por ello, parecía apropiado que en 1987 fuera 'Asignatura aprobada' la que representase a España en Hollywood y no 'La ley del deseo'. Y las apariencias parecen dar a entender que fue la decisión correcta: la tercera película de Garci en el último lustro volvería a ser nominada, aunque no conseguiría llevarse el premio a Mejor Película Extranjera. No obstante, sólo un año después, la Academia Española se atrevió por primera vez con una cinta del manchego, 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', que también consiguió la nominación.

Sólo un año después Almodóvar estrenó otro clásico con 'Átame', un remake de 'El coleccionista' de William Wyler. Pero, a pesar de las conexiones con Hollywood, la Academia se decidió por 'Montoyas y Tarantos', una libre adaptación de 'Romeo y Julieta' con música de Paco de Lucía, pero que apenas captó la atención de los estadounidenses, que la dejaron fuera de las preseleccionadas. Una decisión que corregirían dos años después con 'Tacones Lejanos', pero que no tuvo mejor resultado. Quizás por ello, en 1993, la Academia volvió marcha atrás se decantó por 'Belle Epoque' en lugar de 'Kika', consiguiendo repetir la hazaña de Garci con un nuevo Oscar para nuestro país.









Un vaivén que continuó en los años siguientes. Un péndulo de elegidas entre Almodóvar y Garci que siguió en 1994 con 'Canción de cuna' y 'La flor de mi secreto', ambas ni siquiera consiguieron el Goya a Mejor Película. Entre ambos directores sumaban 7 películas elegidas para los Oscars en menos de 10 años. Asunto curioso es que, desde 'Belle Époque' hasta 'Todo sobre mi madre', ya en 1999, ninguna de las elecciones de la Academia consiguió el Goya a Mejor Película y, entre todas, de nuevo el nombre de Garci o el de Montxo Armendáriz.

Ya con 'Todo sobre mi madre' y con una Penélope que estaba empezando a asomar la pata en el cine estadounidense, España volvió a llevarse un nuevo Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa pero, por el camino, la Academia desechó 'Carne Trémula'. Curioso que, dados los antecedentes, en 2002 les diera el aire por preferir 'Los lunes al Sol', que sí que terminaría ganando el Goya, pero que se llevaría una bofetada en los premios americanos, no sólo por no salir nominada, sino porque 'Hable con ella', del mismo año, se llevó el Oscar a Mejor Guion Original. De hecho, una situación que se repite en 2021, en la que la elegida ha sido otra de Fernando León de Aranoa.

Un cambio a la diversidad



A pesar de lo que pueda parecer, sólo una cinta de Alejandro Amenábar ha sido elegida por los académicos como carta de presentación del cine Español: 'Mar adentro', y lo hizo dejando de lado a 'La mala educación'. Una estrategia que se probó positiva, porque la película sobre Ramón Sampedro salió victoriosa en la noche de los Oscars. La última vez hasta el día de hoy.

Desde 2005 la Academia parece dejar de apostar por una rotación de los 'sospechosos habituales' y muchos más directores aparecen en el listado de elegidas: José Luis Cuerda, Icíar Bollaín, Pablo Berger o Gracia Querejeta en apenas una lista de 8 años. Tras 'Volver', no le tocaría de nuevo al manchego hasta 2016 con 'Julieta', que en este caso ni si quiera fue preseleccionada. Sí lo haría 'Dolor y Gloria' en 2019, aunque no lograse ganar.

Como curiosidad, desde 'Todo sobre mi madre', cada candidata de Almodóvar con Penélope Cruz, ha sido al menos preseleccionada como Mejor Película Extranjera. No obstante, la Academia ha querido que sea Bardem quien le toque ser cartel, en la segunda ocasión en la que se apuesta por una cinta de León de Aranoa, tras el fracaso de 'Los lunes al Sol'.