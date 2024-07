La crítica de una estadounidense por la pregunta que le suelen hacer en España: "Eso define tus valores"

Ya sabes que buscar y encontrar trabajo es una tarea muy complicada y, como decimos siempre, se convierte en un trabajo en sí mismo. Sí, entrar en diferentes aplicaciones, apuntarte a distintas ofertas de trabajo y que, esas mismas, se acomoden a las condiciones que tú quieres y que necesitas. Por no hablar, por supuesto, de todos los procesos de entrevistas que pueden llegar a ser interminables.

Si no, que se lo digan a Rachel, una joven estadounidense de 28 años que ha venido de su país a vivir al nuestro. Aquí, tiene distintas experiencias que cuenta a través de su cuenta de TikTok. Eso sí, no ha pasado desapercibida una de las críticas que ha hecho a nuestra forma de ser.

La crítica de esta estadounidense a los españoles

Sabemos que la barrera idiomática es complicada cuando te vas de un país a otro, y que, aunque conozcas bien la lengua antes de ir, es posible que expresiones, formas de hablar y el acento te lo compliquen todo un poco más.

Es lo que le ha pasado a Rachel, esta estadounidense que lleva un tiempo viviendo en España, y que, aunque sabe bien hablar español (y así lo atestigua a través de sus redes sociales), hay ciertas expresiones que no termina de pillar, por mucho que haya estudiado nuestra gramática.

Y una de esas, era una pregunta que le hacían recurrentemente en España. Y es que cuando alguien quería conocerla un poco más, le preguntaba por su edad. Una pregunta que, aunque parezca que no, le causaba mucha confusión.

"Es curioso la manera que preguntan tu edad. Me causaba confusión la pregunta, en Estados Unidos es cuántos años tienes, pero aquí me decían 'de qué año eres'" empezaba contando.

Y es que esa forma de preguntar le resultaba poco habitual, por lo que ella respondía que 28, en referencia a los años que tiene. "Me di cuenta de que me preguntaban el año en qué nací, es muy raro en inglés. Es que tu año es tu identidad, lo dicen como si lo fuera, define tus valores e identidad. Si eres del equipo 96, estamos juntos, y si no, hasta luego" decía divertida.

Un estadounidense desvela única palabra del español que es incapaz de pronunciar

Jon Patrick Halloran, un joven tiktoker que cuenta con más de 100.000 seguidores en su perfil en la red social, donde cuenta que reside en Los Angeles y que lleva años estudiando el castellano. En algunos vídeos habla directamente en español y comparte algunos trucos que le han llevado a conseguir un nivel casi bilingüe del idioma. No obstante, hay uno que ha terminado haciéndose viral, y en el que explica que hay una palabra en concreto del español que le resulta imposible de pronunciar.

“No me importa cuántos años estudie español o hable español, nunca seré capaz de decir una palabra en concreto”, explica John en un vídeo que tiene más de 250.000 reproducciones y decenas de comentarios. Hay una palabra que nunca será capaz de salir de la boca de este joven estadounidense, confiesa, y es 'churrería'.





“Puedo pronunciar la 'r' en Ramón, Raquel, 'requetebueno', puedo pronunciarlo pero no en en mitad de una palabra cuando aparece una 'r'”, explica el chico en el vídeo, mientras asegura que, para él, es como si la lengua se pusiese nerviosa, “tiene miedo escénico”. “Puedo decir 'churro', pero no 'churrería'”, aclara. Por último, termina John con una broma: “bueno, pues estoy pensando en abrir una churrería, en caso de que a alguien le interese invertir”.