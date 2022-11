Cristina Araújo le planta cara a la violación en grupo con ‘Mira a esa chica’

Naiare Rodríguez

La escritora y filóloga madrileña Cristina Araújo ha presentado en Zaragoza su libro Mira a esa chica, con el que debuta en la narrativa de ficción al contar la historia de una violación en grupo a una joven adolescente y poner el foco en que algo así se entromete en tu vida cotidiana y no solo cambia tu salud física.

La novelista, que ha ganado el Premio Tusquets de Novela con este libro, ha asegurado en declaraciones a EFE que narra la historia desde el punto de vista de la víctima y con especial atención en las consecuencias de este hecho, la urgencia y los traumas derivados porque muchas cosas se quedan en la sombra y siempre hay miedo de cómo van a reaccionar las personas de tu alrededor, explica.

Pregunta: ¿De dónde surge la necesidad de tratar este tema, desde esta perspectiva y en estos momentos?

Respuesta: La idea surgió cuando estaba leyendo un artículo sobre los protocolos que había que seguir en los hospitales y en las urgencias cuando iba una chica que acababa de sufrir una violación. Es algo que está ocurriendo en estos momentos, quizás tratarlo más adelante no tendría sentido. Nunca me había planteado algo así y conocer cómo es el después, me llamó la atención y me impactó un montón. Todo fue en aumento cuando empecé a leer, por ejemplo, las pruebas que te deben hacer, las preguntas, los análisis y los medicamentos. Todo me dio mucho qué pensar sobre cómo algo así se entromete en tu vida cotidiana y no solo cambia tu salud física.

P: ¿Hubo algún caso real que le llamara también la atención para desarrollar esta historia?

R: Sí, cuando escuché a la chica de La Manada. Su caso fue tremendamente mediático y ella misma contaba que la gente de su alrededor hablaba del tema sin a veces saber que ella era la víctima y estaba presente. Me hizo poner un poco todo en su lugar y desde ahí empecé a pensar en que muchas cosas se quedan en la sombra.

P: Con esta obra ha ganado el Premio Tusquets de Novela entre 736 manuscritos. ¿Cuál es su esencia?

R: Cuando pasan este tipo de sucesos traumáticos, se lo cuentas a tu madre, no te escondes, tienes que ir al médico, engañas, se lo cuentas a tus amigos Siempre hay miedo de cómo van a reaccionar las personas de tu alrededor o si van a cambiar su comportamiento hacia ti. Quería explorar todo eso. Quería dar los detalles de las urgencias porque me parecía algo crudo. Muchas veces nos quedamos muy afectados por un trauma así de violento, no necesariamente por una violación. Puede ser por un terremoto, un atentado

P: En definitiva, necesita mucha documentación

R: Sí, así que empecé a leer muchas memorias y artículos escritos en primera persona por chicas que habían pasado por cosas así. No todas habían pasado por violaciones grupales, sino que la mayoría hablaban de que había sido su mejor amigo en una fiesta o en un aparcamiento de noche. Quería conocer, sobre todo, ese sentimiento de culpa que tenían. También leí mucho sobre estadística para contabilizar bien todo. Hablé con una psicóloga y con un abogado, con el que vi las leyes, las transcripciones de varios juicios y los protocolos.

P: Le interesa la introspección, la psicología de los personajes, el mundo interior y el sentirse reflejado. ¿Cómo de importante es tener esto bien planteado?

R: Son cosas que busco cuando leo porque a veces puedes pensar que eres rara por creer algo y luego, en los libros, ves que no. Al final, todos somos bastante parecidos. Creo que es ser muy sincero contigo mismo incluso reconociendo cosas que te pueden dar vergüenza o aprendiendo de la envidia, que es algo que siempre cuesta.

P: Los personajes se enfrentan a una situación extrema, pero es la realidad en muchos lugares del mundo. ¿Es importante hablar de ello?

R: Sí, yo creo que un poco sí. La gente que a lo mejor sólo está de espectadora, puede esperar una recuperación más fuerte y rápida. Pero la realidad es muy distinta y por eso quería ser tan detallista y analizar todo.

P: Esta pregunta la hace en su libro, pero ¿Se puede preparar a alguien para lo peor?

R: Quería poner todo lo negativo y contar todas las realidades. A lo mejor hay cosas que no son tan malas y luego las llevas peor y otras, en cambio, al revés. Nunca sabes cómo se va a reaccionar ante tales situaciones, así que es importante dar a conocer todas las posibilidades. También me parece muy mal juzgar cuando la gente no ha vivido hechos tan extremos. No se debería opinar si no se ha vivido algo.

P: ¿Los adolescentes son conscientes de la gravedad del asunto y de que existe este problema?

R: Sería un poco arrogante dar esa respuesta porque no lo escribí con esa intención. Solo quería exponer un montón de cosas sobre todo en esta época, porque es intensa y todo se vive a flor de piel. Es una edad que recuerdo, además, mucho. Ahí creas tu personalidad y te nacen muchos complejos que luego en la madurez se resuelven. Hay muchas cosas que haces en esta época que después ves y te arrepientes, por lo que me parecía mal que se juzgasen los comportamientos de algunos de los compañeros. Es una edad muy complicada en la que se juzga muchísimo y por el hecho de encajar en un grupo puedes tener comportamientos que ni siquiera te parecen bien.

Me parece un libro interesante para los adolescentes por el hecho de poder sentirse identificados y no muy juzgados. Los juicios evidentemente son inevitables, te pasan por la cabeza y son incontrolables, pero la actitud sí es importante y sí se puede controlar. Me parecería interesante si ellos se lo tomaran así y lo leyeran desde esta perspectiva. EFE

