Con muy poca interpretación e inspirándose en su vida real: Cuando Jamie Bell interpretó a Billy Elliot

Casas prácticamente derruidas en donde apenas distinguías las puertas de las ventanas, una calle con una cuesta empinada rodeada de ladrillos de color teja, un niño que baila mientras la baja...Y, en el otro lado del condado de Durham, en Inglaterra, una huelga de mineros que afecta, de forma muy especial, al padre de aquel niño. El argumento, aunque vanamente descrito, te suena y mucho, porque se retrata a la perfección en una de las películas más icónicas de los años 2000: Billy Elliot.





Sí, esa película que consiguió llevarse tres nominaciones a los premios Óscar y cuatro galardones de los BAFTA, y que, entre otras cosas, puso en el mapa cinematográfico a uno de los actores que, años más tarde, darían mucho de lo que hablar: Jamie Bell. Su interpretación, a todas luces, fue espectacular, y vimos justo lo que Stephen Daldry, su director, quiso mostrar: a ese niño, cuyo entorno social no le era nada favorable, que tiene el valor de "seguir sus sueños", como más tarde recordaría el director.

Billy Elliot era distinto a otros jóvenes de su clase. Y es que para él, bailar no era solo un hobby, era clave en su salvación. Teniendo en cuenta que había perdido a su madre, que su padre estaba envuelto en las reivindicaciones de los ministros británicos que paralizó la industria del carbón, y que, debido a su arraigo a los valores británicos tradicionales, veía con muy malos ojos que su hija se dedicase a ser bailarín y que, en ocasiones, se volvía demasiado agresivo contra él.

Un entorno, desde luego, muy desfavorable para dedicarse a lo que él realmente quería. Sin embargo, supera cualquier bache y, sin ningún spoiler, diremos que todo tiene final feliz. A pesar de que Jamie Bell tiene que interpretar a un Billy Elliot deshauciado del amor de sus padres, con muchos problemas emocionales y en medio de una sociedad destruída y destructiva, consigue hacerse con el personaje a la perfección. Y eso, que solo tenía 13 años cuando empezó a rodarla.

Sin embargo, pudo clavar la encarnación de su personaje porque, Billy Elliot, en realidad, tenía cierto componente autobiográfico para Jamie Bell.

La dura infancia que tuvo Jamie Bell

Si algo marca la película de Billy Elliot, aparte del componente social, es la danza. La danza como vía artística que, en realidad, se transforma en tabla de salvación para gran parte de sus personajes, pero, especialmente para el propio niño. Y sí, sin duda Jamie Bell demuestra grandes dotes como bailarín, algo para lo que se preparó mientras rodaba la película, pero que le venía de serie.

Y es que creció en una familia donde las mujeres (su tía, madre, abuela y hermana) eran bailarinas. De hecho, él desarrolló una fascinación por el ballet cuando tenía que acompañar a su hermana a sus clases. Algo que le hizo entender, enseguida, que parte de su vía de escape se encontraba en la danza. A los seis años, de hecho, ya se erigió como uno de los bailarines de ballet y claqué más impresionantes de su clase.

Tanto, que llegó a protagonizar la versión musical de Bugsy Malone, nieto de Al Capone, en pleno West End londinense. Eso claro, en una sociedad que, todavía, tenía muchas reticencias a ver a los hombres que bailaban como masculinos. Un componente que tiene mucho de Billy Elliot en el propio Jamie.

Pero si algo había de Billy que el joven actor tuviera, era esa carencia parental. Y es que, antes de nacer, su padre John Bell, abandonó a su familia, lo que causó un largo trauma en el propio Jamie. Tanto, que cuando conoció a Stephen Daldry , proyectó en él la figura paterna que tanto le faltaba.

Con el tiempo, aprendió de aquella traumátia experiencia y decidió hacer todo lo que estuviera en su mano, para ser un buen padre para su hijo. "No puedo pensar 'hago esto porque nadie me ha dado esta experiencia'. No, la cuestión no es amar desde la ira, porque eso es devastador" explicaba años más tarde, una vez convertido en padre.





"Nunca abandonaría a mi hijo como él hizo conmigo" explicaba en la misma entrevista Jamie Bell.

Una película que le trajo una amistad con Elton John

La manera en la que Jamie Bell interpretó a Billy Elliot conquistó a todos los críticos de cine del país y del mundo, tanto, que en los premios BAFTA se llevó el de Mejor Actor. Pero le valió mucho más que eso: pudo empezar su carrera que más tarde continuaría con éxito.

Películas como King Kong, Los cuatro fantásticos, Tintín o Rocketman se encuentran entre los títulos que ha protagonizado y que le han reportado grandes beneficios. La última, por cierto, gracias a su amistad con Elton John. Y es que el cantante le descubrió en el Festival de Cannes cuando él era apenas un chiquillo, tras estrenarse Billy Elliot.

Su encuentro fue de lo más emocional, y de hecho, el propio Elton entendió que la relación que su personaje y Jamie tenían con su padre, era igual de compleja que la que había tenido el artista. Tal fue su emoción por la película, que decidió llevarla a los teatros londinenses (y más tarde mundiales) en forma de musical. La música, por cierto, compuesta por Elton John.