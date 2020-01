El complejo y secreto método de votación de los Óscar

El teatro Dolby de Los Ángeles acogerá el próximo domingo 9 de febrero (la madrugada del lunes 10, hora española), la nonagésima segunda gala de los premios de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, más conocidos como los Óscar. ‘Joker’ lidera a las máximas candidatas de este año con 11 nominaciones, seguida muy de cerca por ‘1917’, del director británico Sam Mendes y ganadora del Globo de Oro a mejor película dramática; ‘Érase una vez… en Hollywood’, la novena película de Quentin Tarantino protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt; o el último estreno del maestro Martin Scorsese, ‘El irlandés’.

Pero, ¿quién elige a los ganadores de los Oscar? La respuesta, la Academia. Se trata de un heterogéneo grupo de unas 800 personas agrupados en 17 gremios, desde directores o actores hasta maquilladores y técnicos de efectos visuales. Cada uno de estos grupos de profesionales del cine tiene sus propios requisitos para entrar a formar parte de la Academia. Por ejemplo, los actores deben contar en su haber con un mínimo de tres acreditaciones en películas, una de ellas en los últimos cinco años. Por su parte, para los directores es condición obligatoria haber dirigido un mínimo de dos películas, una de ellas en los últimos diez años.

La excepción a todos los requisitos es haber sido propuesto para un Óscar (no importa el tiempo que haya pasado); en ese caso, la persona nominada se convierte automáticamente en miembro de la Academia. Quitando los accesos directos por nominación, nadie puede ser académico por propia iniciativa, sino que debe ser propuesto por dos miembros.

En resumen, la Academia está compuesta por todas las personas que alguna vez han sido nominadas a un Oscar y por aquellos que han sido invitados a formar parte de ella por dos académicos.

¿Cuál es el método de elección?

El método por el cual se otorgan las estatuillas doradas está dividido en dos fases.

Repartir las nominaciones

Los miembros de la Academia solo pueden nominar dentro de su gremio: los músicos a mejor banda sonora y a mejor canción, los montadores a mejor montaje, etc. La excepción es el premio a mejor película, donde todos los académicos pueden proponer a sus filmes favoritos del año.

Para que una persona o una película puedan ser nominadas, deben conseguir al menos el 5% de los apoyos. Es una medida parecida a la que se aplica en política en algunos países, entre ellos España: para que un partido tenga representación parlamentaria, debe obtener al menos un 3% de los votos en su circunscripción.

Elegir a la ganadora de entre las nominadas

Una vez otorgadas las nominaciones, se produce una segunda votación (igual que la primera, supervisada por la consultora PriceWaterhouseCoopers). Como ya hemos dicho, las nominaciones las dictan los miembros de cada uno de los gremios, pero el ganador es elegido por todos los académicos. Después de pasar por un complejo sistema de votación conocido como preferential balloting, quedan elegidas las ganadoras de cada categoría. Solo dos empleados de PwC conocen los resultados hasta que la apertura de los sobres en la gala los revela al mundo entero. And the Oscar goes to…