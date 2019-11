La razón por la que solo verás 'El Irlandés' de Netflix en algunos cines

“El Irlándes” de Martin Scorsese se estrena este viernes en algunos cines antes de que lo haga en la plataforma de streaming Netflix. Concretamente lo hará en 45 cines de toda España, solo tres en la capital. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde solo en se estrenará en salas pequeñas, y no en multicines donde normalmente se proyectan hasta 20 películas en una misma tarde. Pero, ¿por qué hemos llegado a esta situación?

De entrada, hay que explicar por qué Netflix estrena en cines tan cerca de la fecha de lanzamiento en la plataforma, a diferencia de como suelen hacerlo las distribuidoras, meses después de que pase por taquilla. Y es que la razón está directamente relacionada con el motivo por el que su estreno en salas es limitado. Netflix necesita que sus películas pasen por los cines de Estados Unidos para que sean consideradas para los premios de la Academia de Cine, los Oscars.

Lo mismo ocurre en España. No hay estreno en cines, no puede optar a ningún Oscar, Goya o cualquier otro premio respectivo a la academia nacional de cine de cada país. Llegados a este punto, Netflix y las salas de cine deben negociar el tiempo que las películas se proyectarán en salas. Y aquí llega el conflicto: las negociaciones entre la Asociación Nacional de Dueños de Cines y la plataforma.

El presidente de la Asociación, John Fithian, aseguró tras la ruptura del acuerdo: “Es una gran decepción que Netflix y los dueños de cines no pudieran encontrar la forma de poner en muchas pantallas una película significante de Martin Scorsese”, y lo calificó de “desgracia”. Y es que los dueños pedían un mínimo de 72 días de exclusividad antes de que se estrenara en la plataforma. Netflix, por su parte, no cedió y ni siquiera aceptó la rebaja a 60, la cifra no podía subir de 45 días.

A Netflix no compensa tener una película más de dos meses en cartelera para que, cuando regrese a la plataforma, ya la haya visto la mayoría de su audiencia mientras, a las salas, no compensa monetariamente tener solo una mes una película en cartelera que previsiblemente no recaudará más de 60 millones en su fin de semana de estreno. Sea como fuere, el estreno de “El Irlandés” se ha reducido a solo unas salas independiente.