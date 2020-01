La cara de ternura de Jennifer Aniston mirando a Brad Pitt que ha 'desatado' los rumores de reconciliación

No hubo reencuentro oficial entre ambos, no se juntaron en ningún momento que se sepa, pero este instante es realmente revelador: Las cámaras de los Globos de Oro grabaron la cara de Jennifer Aniston mirando a su expareja, Brad Pitt, cuando todos los focos apuntaban hacia él. En ese momento se encontraba contando una anécdota después de haber ganado la estatuilla. Recordemos que Brad Pitt ganó un Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto por su participación en la película ‘Once upon a time in Hollywood’

“Iba a traer a mi mamá a la ceremonia, pero cada vez que me ven con una mujer dicen que ando con ella, así que hubiera sido raro”, decía el actor mientras la actriz no pudo ocultar su reacció. Esto se viralizó en redes y ya hay más de uno que vaticina un hipotético regreso de la pareja...

Esos camarógrafos son unos loquillos porque mientras Brad Pitt hablaba de su carrera enfocaban a Jennifer Aniston Jajajaja ¿O sea? #GoldenGlobes pic.twitter.com/w0EaTU9GAv — pam; (@_pamelomeli) January 6, 2020

JAJAJAJAJAJAJA todos los queremos ver juntos agaaain jajajajajaa — Jacky (@JackyPetite008) January 6, 2020

No se les va una pic.twitter.com/0gppImJyY0 — Zaza Abruzzi (@Zaza78020891) January 6, 2020

Yo igual me di cuenta unos loquillos los camarografos. — Pablo Antonio Velásquez Cerna (@PabloAntonioVC) January 6, 2020

De verdad vos crees q son loquillos?



Todo armado



Mañana ya tienen de q hablar los programas de farándula



Todo tiene un por q — trecegundo:perdí otro año (@eltrecegundo) January 6, 2020